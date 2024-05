Υγεία - Περιβάλλον

Λαμία: Σοβαρός τραυματισμός 14χρονης σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Το κορίτσι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε Νοσοκομείο Παίδων των Αθηνών.

Ένα κοριτσάκι 14 ετών τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον αυχένα το απόγευμα της Κυριακής (12/5), ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο με άλλα παιδιά γυμνασίου στο γήπεδο Καλυβίων.

Κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες το κορίτσι χτύπησε πολύ σοβαρά κι έμεινε ακίνητο στο έδαφος. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 14χρονη στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός στον αυχένα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, άμεσα κρίθηκε η διακομιδή της σε Νοσοκομείο Παίδων των Αθηνών προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση από νευροπαιδοχειρουργό. Μάλιστα εξετάστηκε η περίπτωση της αεροδιακομιδής της με ελικόπτερο, ωστόσο κρίθηκε ασφαλέστερη η μετακίνηση της με ασθενοφόρο.

