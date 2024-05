Πολιτική

Βόρεια Μακεδονία - Σιλιάνοφσκα: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την πρόκληση

Σαφής καταδίκη της πρόκλησης από την νέα Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που καλούν την ελληνική Κυβέρνηση να αντιδράσει.

-

Ορκίστηκε, το μεσημέρι της Κυριακής 12.05, η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής.

Η Σιλιάνοφσκα, κατά την ορκωμοσία αποκάλεσε τη χώρα ως «Μακεδονία», παρά το γεγονός ότι στο κείμενο του όρκου, το οποίο απήγγειλε ο πρόεδρος της απερχόμενης Βουλής, Γιόβαν Μίτρεσκι, καλώντας την Σιλιάνοφσκα να το επαναλάβει, η χώρα αναφερόταν ως «Βόρεια Μακεδονία».

Η πρέσβης της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία, Σοφία Φιλιππίδου, η οποία είχε προσκληθεί στη συνεδρίαση της Βουλής για την ορκωμοσία της Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, αποχώρησε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι η τελευταία αποκάλεσε κατά την ορκωμοσία της τη χώρα ως «Μακεδονία», παραβιάζοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Η πρόκληση από την νέα Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, προκάλεσε και την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, αναφέρει τα εξής: Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την προκλητική αναφορά της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία προέβη σε εξόφθαλμη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών και καλεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη να εγκαταλείψει επιτέλους την μικροπολιτική διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής και να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

Δυστυχώς, σε πέντε μόλις χρόνια διακυβέρνησης, ο κος Μητσοτάκης, με την αδιαφανή και ανεύθυνη πολιτική του, κατάφερε να συρρικνώσει σημαντικά το γεωπολιτικό αποτύπωμα και τον ρόλο της χώρας μας και στα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο με τόσο κόπο έχτισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ το διάστημα 2015-2019, προκειμένου να χαϊδέψει αυτιά σε ακροδεξιά ακροατήρια. Τα ίδια φυσικά ισχύουν και για το αδελφό κόμμα της ΝΔ στο ΕΛΚ, VMRO-DPMNE, το οποίο έχει επιδοθεί σε ένα οργιώδες κρεσέντο ανέξοδου λαϊκισμού, αντιμετωπίζοντας το διεθνές δίκαιο περίπου σαν μια ενοχλητική συγκυρία την οποία μπορεί να προσπεράσει.

Καλούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη να εγκαταλείψει αυτήν την παθητική στάση της και να αντιμετωπίσει άμεσα, με αυστηρότητα, στη βάση των προβλέψεων της Συμφωνίας και με κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων διπλωματικών μέσων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, οποιαδήποτε χρήση όρων ή ενέργειες από τη νέα Πρόεδρο και τα μέλη της νέας Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας παραβιάζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών - ειδικά δε τη συνταγματική της ονομασία.

Η νέα αυτή διπλωματική αποτυχία της χώρας φέρει φαρδιά - πλατιά την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο; Τίποτα απολύτως, παρά μόνο μικροπολιτική επικοινωνία. Ούτε τα Μνημόνια έφερε προς κύρωση, ούτε συνεκλήθη ποτέ το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας - παρά την πρόβλεψη για ένα τον χρόνο - το οποίο θα οδηγούσε στη συνομολόγηση δεκάδων νέων συμφωνιών, ενισχύοντας έτσι την επιρροή της χώρας μας. Παράλληλα η κυβέρνηση δεν άσκησε πίεση ώστε να διασφαλίσει ότι η Βόρεια Μακεδονία θα υλοποιούσε τις υποχρεώσεις της για σχολικά βιβλία, εμπορικά σήματα, διαβατήρια και πινακίδες αυτοκινήτων . Το μόνο που έκανε όλα αυτά τα χρόνια ήταν να αποφεύγει οποιαδήποτε ενεργητική εμπλοκή με τη Συμφωνία για να διατηρήσει τις εσωκομματικές της ισορροπίες.

Η Κυβέρνηση φέρει βαρύτατες ευθύνες για την μικροκομματική και επικοινωνιακή λογική με την οποία διαχειρίζεται τις σχέσεις της χώρας με όλες τις γειτονικές μας χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς επέλεξε να ζημιώσει τα εθνικά συμφέροντα για να μην ζημιώσει τα κομματικά της συμφέροντα.?

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, σε δήλωση του αναφέρει τα εξής: Η αναφορά της νεοεκλεγείσας Προέδρου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, σε «Μακεδονία» αντί για τη συνταγματική ονομασία της γειτονικής χώρας, κατά την τελετή ορκωμοσίας της, συνιστά βαρύτατη πρόκληση.

Αποτελεί μια, δυστυχώς, αναμενόμενη ενέργεια, που είχε προαναγγελθεί εδώ και καιρό από το εθνικιστικό VMRO-DPMNE και υλοποιήθηκε σε μηδενικό χρόνο, παραβιάζοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών και αναιρώντας το θεμέλιο αυτής.

Ο Πρωθυπουργός μίλησε χθες για «ζητήματα» που θα ανακύψουν, αν η προεκλογική ρητορική συνεχιζόταν και μετεκλογικά. Αναμένουμε πλέον τις ενέργειες, στις οποίες θα προχωρήσει η Ελληνική Κυβέρνηση για να αντιδράσει στην πρόκληση, απαντώντας τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, γνωστοποιώντας το ζήτημα στους διεθνείς οργανισμούς, ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Σε ανακοίνωσή του, για τις δηλώσεις της νέας προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, αναφέρει τα εξής: Οι αναφορές της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας επιβεβαιώνουν την εκτίμηση του ΚΚΕ, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν υπηρετούσε την πραγματική επίλυση των διαφορών των δυο χωρών, αλλά τελικά μόνο την είσοδο της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ που έχει αποδειχθεί ως ο βασικός παράγοντας της αποσταθεροποίησης και της τροφοδότησης του εθνικισμού στα Βαλκάνια.

Οι τελευταίες εξελίξεις εκθέτουν τόσο την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που υπερασπίστηκε τη ΝΑΤΟϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, στο όνομα δήθεν της εξομάλυνσης των σχέσεων των δυο χωρών στο πλαίσιο της "συμμαχίας", όσο και τη ΝΔ και τα αλλά κόμματα που από τη μια ψάρευαν στα θολά κι επικίνδυνα νερά του εθνικισμού και από την άλλη αποσιωπούσαν τον πραγματικό ΝΑΤΟϊκό χαρακτήρα της συμφωνίας. Άλλωστε η κυβέρνηση της ΝΔ εξελίσσεται σε πρωτοπαλίκαρο των σχεδιασμών του ΝΑΤΟ και στα Βαλκάνια, όπως αποδείχθηκε και με τη στάση της για την είσοδο του προτεκτοράτου του Κοσσόβου στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωση της, αναφέρει τα εξής: Έπειτα και από την τελευταία πρόκληση της νεοεκλεγμένης προέδρου των Σκοπίων, αντί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να καταγγείλει άμεσα την επαίσχυντη συμφωνία των Πρεσπών, επιδίδεται σε θεατρινισμούς και «χαρτοπόλεμο», προκειμένου να την… διαφυλάξει!

Αποδεικνύεται έτσι ότι ο Κ. Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της προδοτικής αυτής συμφωνίας που θέτει σε κίνδυνο πλέον και την εθνική μας ασφάλεια.Η κατάργηση της συμφωνίας των Πρεσπών και τον τετελεσμένων της, είναι η επιβεβλημένη αντιμετώπιση.

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωση της αναφέρει τα εξής: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποκύπτοντας στους εθνικιστικούς κύκλους της Νέας Δημοκρατίας, επί πέντε χρόνια αδρανεί συστηματικά και δεν παρακολουθεί καθόλου την τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Σήμερα είδαμε τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα: η νέα Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα κατά την ορκωμοσία της έκανε λόγω για «Μακεδονία» σκέτο, παρά τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Αυτή η εξέλιξη ήταν επόμενο να συμβεί γιατί μια σειρά από ενέργειες που μπορούσε να είχε κάνει η ελληνική κυβέρνηση από το 2019 και μετά, δεν τις έκανε αφήνοντας έδαφος στους εθνικιστές στη Βόρεια Μακεδονία να ενεργούν ανεξέλεγκτοι.

Συγκεκριμένα επί πέντε χρόνια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ενεργοποίησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο συνεργασίας των δύο χωρών που θα έπρεπε να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Δεν έφερε ποτέ στη Βουλή για κύρωση τα τρία μνημόνια που υπέγραψε με τη γειτονική χώρα, δείχνοντας ότι και η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει σε άριστο επίπεδο τις σχέσεις των δύο χωρών. Ακόμα όλα αυτά τα χρόνια δεν προχώρησαν ούτε οι επιτροπές για τα σχολικά βιβλία, ώστε να αλλάξουν και να ενσωματωθεί το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τέλος ούτε καν πίεσε τη Βόρεια Μακεδονία να συμμορφωθεί στα εμπορικά της σήματα, ώστε να αποτυπώνεται σε αυτά η νέα ονομασία.

Από εδώ και πέρα θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε για την τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο επειδή ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε ως άβουλος πρωθυπουργός που βάζει το κομματικό και το προσωπικό συμφέρον πάνω από όλα. Δυστυχώς τα αποτελέσματα της επιζήμιας εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας τα είδαμε σήμερα και δυστυχώς μπορεί να είναι μόνο η αρχή.

