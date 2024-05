Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Αναπτέρωσε τις ελπίδες του για τον τίτλο ο “Δικέφαλος”

Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν στον ένα βαθμό την απόσταση από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, ενώ ο Ολυμπιακός, βγήκε ουσιαστικά, εκτός της διεκδίκησης του πρωταθλήματος.

-

Καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ επικράτησε απόψε στην Τούμπα, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League, με 2-0 επί του Ολυμπιακού. Νίκη που τον φέρνει δύο «στροφές» πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, σε απόσταση... αναπνοής από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Τα γκολ που καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα πέτυχαν οι Τάισον, Άντριγια Ζίβκοβιτς, στο 26ο και στο 65ο λεπτό, αντίστοιχα.

Πιο ενεργητικός από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ήταν ο ΠΑΟΚ, δεδομένο που του έδωσε την υπεροχή στον αγωνιστικό χώρο και τις προϋποθέσεις να απειλήσει περισσότερο στην εστία του Ολυμπιακού.

Στο 12ο λεπτό ο Τόμας τροφοδότησε τον Κωνσταντέλια, μόνος ο τελευταίος απέναντι στον Τζολάκη, έχασε το κοντρόλ και την ισορροπία το, με συνέπεια να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Δύο λεπτά αργότερα, ο Μπράντον Τόμας με διαγώνιο σουτ δεν βρήκε στόχο.

Στο 26ο λεπτό ο Τάισον, με πανέμορφο γκολ, άνοιξε το σκορ και έβαλε σε θέση... οδηγού στο ματς τον «Δικέφαλο». Η φάση άρχισε από τον Σάστρε, ο οποίος με σέντρα από τα δεξιά βρήκε τον Ζίβκοβιτς και ο τελευταίος με ανάποδο γύρισμα «έβγαλε» ασίστ στον Τάισον. Ο 36χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός μέσος με σουτ στην κίνηση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο 31ο λεπτό ο Μαρτίνς έπιασε την κεφαλιά, ο Κοτάρσκι έδιωξε- με την μπάλα να φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι- σε κόρνερ.

Πιεστικός, με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, θέλοντας να ανατρέψει το εις βάρος του σκηνικό παρουσιάστηκε ο Ολυμπιακός. Πέρα, ωστόσο, από λάθη στα οποία ανάγκασε τον ΠΑΟΚ να υποπέσει σε αυτό το διάστημα, δεν κατάφερε τίποτα περισσότερο.

Ο «Δικέφαλος» άντεξε στο πρέσινγκ των «ερυθρόλευκων» και... απάντησε παραβιάζοντας για δεύτερη φορά την εστία τους. Στο 65ο λεπτό από κόρνερ του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ έφυγε στην αντεπίθεση, ο Κωνσταντέλιας έβγαλε τον Ζίβκοβιτς μόνο απέναντι στον Τζολάκη και ο Σέρβος έκανε το 2-0.

Ο ρυθμός και τα πολλά (από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους) νεύρα από τους ποδοσφαιριστές αμφότερων των ομάδων, ‘έπεσαν’ στην πορεία των λεπτών, ως το φινάλε. Ο Ολυμπιακός στο 84’ , απείλησε για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο, με κεφαλιά από τον Καρβάλιο, ο Κοτάρσκι μπλόκαρε.

Στο 89ο λεπτό, σουτ του Τάισον, κατέληξε άουτ και ελάχιστα αργότερα, ο Καρβάλιο, ξανά για τον Ολυμπιακό, σούταρε, η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Κοτάρσκι.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» σημάδεψαν το δοκάρι με τον Όρτα και ο Μεϊτέ, με δυνατό σουτ, έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τζολάκη.

Διαιτητής: Ντελαζό (Γαλλία)

Κίτρινες: Σβαμπ, Τόμας, Ντεσπόντοφ/Ποντένσε, Κάρμο, Κίνι, Ρέτσος

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Κετζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Σβαμπ (80’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Α. Ζίβκοβιτς (75’ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας (75’ Μουργκ), Τάισον, Μπράντον (59’ Σαμάτα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κίνι (66’ Αποστολόπουλος), Κάρμο, Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε, Όρτα, Τσικίνιο (74’ Καρβάλιο), Μαρτίνς (66’ Φορτούνης), Μασούρας (46’ Ποντένσε), Ναβάρο (46’ Ελ Κααμπί).

