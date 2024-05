Κοινωνία

Ακράτα: Σύλληψη άντρα για σωρεία εμπρησμών

Μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών, έβαλε 7 φωτιές σε υπαίθριους χώρους.

Ένας άνδρας συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από Αξιωματικούς του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε). Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Ακράτας και της Π.Υ. Αιγίου μετά από συντονισμένη έρευνα, ως υπαίτιος πρόκλησης επτά πυρκαγιών σε υπαίθριος χώρους, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, από 6 Μαΐου 2024 έως και σήμερα, στην περιοχή της Ακράτας στην Αχαΐα.

Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ ενημερώθηκε και ο κ. Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Καλαβρύτων.

