Αθλητικά

Περιστέρι – Προμηθέας Πάτρας: Χιτσκοκικό… διπλό για τους Αχαιούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Περιστέρι έκανε μια μεγάλη ανατροπή και οδήγησε το ματς στην παράταση, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα.

-

«Χορταστικό» ματς διεξήχθη στο «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου ο Προμηθέας επικράτησε του Περιστερίου στην παράταση με 94-92 (κ.α. 82-82) σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του Top 6 της Basket League. Ο αγώνας ήταν άνευ βαθμολογικής σημασίας καθώς το Περιστέρι είχε εξασφαλίσει την τρίτη θέση και θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό στα playoffs ενώ αντίστοιχα ο Προμηθέας ως τέταρτος θα αναμετρήθεί με τον Άρη.

Η αναμέτρηση λειτούργησε ως παιχνίδι προετοιμασίας και για τις δύο ομάδες, που έπαιξαν χωρίς βαθμολογική σκοπιμότητα και με στόχο τις δοκιμές για τη συνέχεια των playoffs. Οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να πατούν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και ήταν αυτοί που χαμογέλασαν στο τέλος.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Χάντερ Χεϊλ με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ ενώ 18 πόντους πρόσθεσε ο Χαϊμε Ετσενικε.

Για το Περιστέρι ο Τζο Ράγκλαντ είχε 31 πόντους, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα ενώ 18 πόντους και 5 ασίστ είχε ο Ζερμέιν Λοβ.

Τα δεκάλεπτα: 20-35, 43-51, 57-68, 82-82, 92-94 παρ.

Διαιτητές: Τσιμπούρης-Αγραφιώτης-Κατραχούρας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 10 (2), Ράγκλαντ 30 (4), Ντάνγκουμπιτς 8 (2), Κασελάκης 6, Τόμπσον 2, Λοβ 18 (3), Πουλιανίτης, Ρένφρο 11, Γουίλιαμς 7 (2), Χουγκάζ, Ζούγρης

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Παπαθεοδώρου): Κόνιαρης 4 (1), Χάμιλτον 11 (2), Χρυσικόπουλος 3 (1), Ετσενίκε 18, Χέιλ 23 (2), Ρέινολντς 11 (2), Κάουαν 11 (2), Πάπας, Στίβενς 14, Καραγιαννίδης

Ειδήσεις σήμερα:

Ακράτα: Σύλληψη άντρα για σωρεία εμπρησμών

Αχαΐα – ενδοοικογενειακή βία: Προσπάθησε να εξαναγκάσει την σύντροφό του σε ασελγείς πράξεις

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη μεθυσμένης μητέρας