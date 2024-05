Κόσμος

Πούτιν: Ο Σοϊγκού, η αποπομπή και το νέο πόστο

Ο επί σειρά ετών ΥΕΘΑ και στενός συνεργάτης του Πούτιν, δύο χρόνια μετά από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, αποπέμφθηκε από τον Ρώσο Πρόεδρο.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, που ήταν στο πόστο αυτό από το 2012, αποπέμφθηκε το βράδυ της Κυριακής από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η αντικατάσταση του επί σειρά ετών στενού συνεργάτη του Πούτιν, έγινε στο πλαίσιο ενός αιφνιδιαστικού ανασχηματισμού, λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του Ρώσου προέδρου στην πέμπτη θητεία στο Κρεμλίνο και μετά από δύο και πλέον χρόνια από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Σοϊγκού αντικαθίσταται από τον Αντρέι Μπελούσοφ και θα γίνει Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, θέση που κατείχε μέχρι τώρα ο Νικολάι Πατρούσεφ, ο οποίος αποπέμφηκε από το πόστο του, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσίευσε το Κρεμλίνο.

