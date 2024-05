Αθλητικά

ΠΣΖ - Μπαπέ: “Αντίο” στο Παρίσι με... ήττα για την πρωταθλήτρια Γαλλίας (εικόνες)

Ο μεγάλος άσος της Παρί Σεν Ζερμέν αποχαιρέτισε τον σύλλογο, που κατέκτησε ακόμη ένα πρωτάθλημα Γαλλίας, χάρη και στην δική του σημαντική συμβολή.

Η τελευταία «παράσταση» του Κιλιάν Μπαπέ ενώπιον του παρισινού κοινού δεν συνοδεύτηκε από νίκη.

Αντίθετα, αν και οι πρωταθλητές Γαλλίας προηγήθηκαν με τον άσο τους, που αποχωρεί στο τέλος της σεζόν, ηττήθηκαν στην έδρα τους με 2-1 από την «αδιάφορη» Τουλούζ.

Κατά τα λοιπά, η ήττα της Λοριάν στο «Βελοντρόμ» από την Μαρσέιγ σήμανε ουσιαστικά και τον υποβιβασμό της, ενώ οι «Φωκαείς» παρέμειναν στη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.

Η Λιλ έφυγε με νίκη από το «Μποζουάρ» απέναντι στη Ναντ και ανέβηκε στην τρίτη θέση, αφήνοντας την Μπρεστ, με την οποία ισοβαθμεί, να παίζει στα προκριματικά του Champions League όπως έχει τώρα η κατάσταση.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Μπρεστ-Ρεμς 1-1: (45΄+1΄ Μπρασιέ - 25΄ Μουνέτσι)

Νις-Χάβρη 1-0: (12΄ Μπογκά)

Παρί Σεν Ζερμέν-Τουλούζ 1-3: (8΄ Μπαπέ - 13΄ Νταλινγκά, 68΄ Γκμποχό, 90΄+5 Μαγκρί)

Μονπελιέ-Μονακό 0-2: (52΄ Ουαταρά, 65΄ Φοφανά)

Ναντ-Λιλ 1-2: (54΄ Αμπλίν - 8΄, 11΄ Ντέιβιντ)

Ρεν-Λανς 1-1: (82΄ Σαλάχ - 48΄ Φουλζινί)

Κλερμόν-Λιόν 0-1: (53΄ Μανγκαλά)

Μαρσέιγ-Λοριάν 3-1: (36΄, 54΄ πεν. Ομπαμεγιάνγκ, 41΄ Γκιγκό - 43΄ Μεντί)

Στρασμπούρ-Μετς 2-1: (89΄ Εμεγκά, 90΄+1 Σάντος - 54΄ Μικαουτάτζε)

Celebrons ensemble le 12eme titre de Ligue 1 du Paris Saint-Germain ! ????@qatarairways pic.twitter.com/OJrrXY7be4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 12, 2024

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 70 -32αγ.--Πρωταθλήτρια

Μονακό 64

Λιλ 58

Μπρεστ 58

Νις 54 -32αγ.

Λανς 50

Λιόν 50

Μαρσέιγ 47 -32αγ.

Ρεν 46

Τουλούζ 43

Ρεμς 41 -32αγ.

Μονπελιέ 40

Στρασμπούρ 39

Ναντ 33

Χάβρη 32

Μετς 29

Λοριάν 26

Κλερμόν 25

*Η Μονπελιέ έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση ενός βαθμού.