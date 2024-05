Αθλητικά

Ρώμη - Σάκκαρη: Η αντίπαλος στις “16”

Ποια τενίστρια θα αντιμετωπίσει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον αγώνα για την φάση των “16” του Open της Ρώμης.

Η Βικτόρια Αζαρένκα θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη το απόγευμα της Δευτέρας, στο Όπεν της Ρώμης, για ένα εισιτήριο στα προημιτελικά της «αιώνιας πόλης».

Η 34χρονη Λευκορωσίδα χρειάστηκε περίπου τρεις ώρες για να νικήσει την Αιγύπτια Μαγιάρ Σέριφ με 6-2, 6-7(6).

Η Αζαρένκα έχει παίξει κατά το παρελθόν δύο φορές με αντίπαλο την Ελληνίδα πρωταθλήτρια σημειώνοντας ισάριθμες νίκες, αλλά τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Το πρώτο παιχνίδι τους ήταν το 2020 στην Οστράβα (ημιτελικοί) και το επόμενο μια χρονιά αργότερα (2021), στο Μόντρεαλ.

Όποια προκριθεί απ΄ αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζεύγους που συνθέτουν η Ρουμάνα Καμέλια Μπέγκου με την Αμερικανίδα Ντάνιελ Κόλινς.

