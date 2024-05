Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Λεωφορείο έπεσε σε στάση λεωφορείου και στύλο ηλεκτροδότησης (εικόνες)

Το λεωφορείο διέγραψε μια "τρελή πορεία" και κινούμενο εκτός ελέγχου κατέληξε πάνω στην κολώνα φωτισμού, στην Λεωφόρο Λαυρίου.

-

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στην Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος των Γλυκών Νερών.

Ένα τουριστικό λεωφορείο, έπεσε πάνω σε τσιμεντένια κολώνα ηλεκτροδότησης, αφού πρώτα χτύπησε την πινακίδα της στάσης των αστικών συγκοινωνιών, που βρίσκεται στο σημείο.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αφού, ο οδηγός του λεωφορείου ακόμη υπό άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω στην στάση και στον στύλο μεταφοράς ρεύματος.

Ο οδηγός του λεωφορείου, όπως μετέδωσε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο.

Ευτυχώς, την ώρα του ατυχήματος δεν υπήρχε κάποιος στην στάση του λεωφορείου ή διερχόμενος πεζός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα φανάρια την στιγμή του ατυχήματος δεν λειτουργούσαν.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ο οδηγός με την κατάθεσή του.

