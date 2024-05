Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 13 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα, Δευτέρα 13 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Μαρτύρων Γλυκερίας (†177) και Λαοδικίου του δεσμοφύλακος.

Οσίων Σεργίου του ομολογητού, Παυσικάκου επισκόπου Συνάδων (†ς΄αι.).

Ευθυμίου του νέου, κτίτορος της Ιεράς Μονής Ιβήρων και των εν αυτή ασκησάντων Γαβριήλ, Γεωργίου και Ιωάννου.

Αγαπίου και Νικηφόρου πρεσβυτέρου της μονής της Εφάψεως.

Σήμερα γιορτάζουν όσοι ονομάζονται: Γλυκερία, Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα

Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 06:16 και η δύση του θα γίνει στις 20:27

Η Σελήνη είναι 5.4 ημερών

Βίοι Αγίων

Η αγία Γλυκερία γεννήθηκε στην Τραϊανούπολη το 2ο αι., όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αντωνίνος Πίος. Σε μικρή ηλικία, ασπάσθηκε το Χριστιανισμό και ανέπτυξε έντονη χριστιανική και κατηχητική δράση. Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός ο ηγεμόνας Σαββίνος, την κάλεσε να παρουσιασθεί μπροστά του. Με μεγάλη προθυμία η αγία εμφανίσθηκε σ` εκείνον, έχοντας σχεδιάσει στο μέτωπό της τον Τίμιο Σταυρό και δεν δίστασε να ομολογήσει με παρρησία και σθένος την πίστη της στο Σωτήρα και Λυτρωτή Ιησού Χριστό. Εκείνος έξαλλος την οδήγησε με τη βία στον ειδωλολατρικό ναό για να προσευχηθεί και να θυσιάσει στο είδωλα. Εκεί η Γλυκερία αφού προσευχήθηκε θερμά, συνέτριψε το άγαλμα του Δία. Εξοργισμένοι οι ειδωλολάτρες, την έσυραν έξω και τη λιθοβόλησαν με μανία. Όμως ούτε μία πέτρα δεν άγγιξε την αγία, με αποτέλεσμα πολλοί να πιστεύσουν στο Χριστό. Στη συνέχεια, αφού υπέστη διάφορα βασανιστήρια ρίχθηκε στη φυλακή, όπου κατήχησε και έφερε στη χριστιανική πίστη το δεσμοφύλακά της Λαοδίκιο, ο οποίος εν συνεχεία ομολόγησε με θάρρος την πίστη του και μαρτύρησε για το Χριστό. Αμετάπειστος ο τύραννος, διέταξε να βασανίσουν εκ νέου τη Γλυκερία και έπειτα να τη ρίξουν στο άγρια θηρία. Όμως και εκείνα την σεβάστηκαν, αν και ένα εξ αυτών τη δάγκωσε με αποτέλεσμα η αγία να παραδώσει λίγες ημέρες αργότερα το πνεύμα της στον αθλοθέτη Κύριο. Το λείψανό της ενταφιάστηκε στην Ηράκλεια. Μαρτυρώνται δε πολλά θαύματα, ιάσεων και θεραπείες δαιμονισμένων, τα οποία επιτελούσε η αγία σε όσους με πίστη κατέφευγαν να προσκυνήσουν το Ιερό λείψανό της.

Πηγή: ecclesia.gr

