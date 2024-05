Πολιτική

Βόρεια Μακεδονία - Μητσοτάκης: Η Σιλιάνοφσκα ναρκοθετεί το μέλλον της χώρας της, παραβιάζοντας την Συμφωνία των Πρεσπών

Για επιβεβαίωση των ενστάσεων που είχε διατυπώσει ως αντιπολίτευση η ΝΔ για την Συμφωνία των Πρεσπών, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός σε δήλωση του για το ατόπημα της Προέδρου της γειτονικής χώρας.

Δήλωση με την οποία επισημαίνει στην Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας ότι με το ατόπημα κατά την ορκομωσία της, που έχει προκαλέσει σάλο αντιδράσεων, ουσιαστικά ναρκοθετεί το μέλλον της χώρας της, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός στην ίδια δήλωση επισημαίνει ότι οι ενστάσεις που είχε διατυπώσει τότε η Νέα Δημοκρατία, ούσα στην αντιπολίτευση, σχετικά με την Συμφωνία των Πρεσπών, ουσιαστικά επιβεβαιώνονται απο τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών.

Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

"Η προκλητική επιλογή της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας να παραβεί το επίσημο κείμενο του όρκου της και να αποκαλέσει τη χώρα της με διαφορετικό όνομα αποτελεί πρωτοβουλία παράνομη και ανεπίτρεπτη. Πράξη, η οποία παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών και το ίδιο το Σύνταγμα του κράτους της. Ναρκοθετώντας, όμως, και το μέλλον του, όπως ήδη δήλωσαν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Είναι γνωστό ότι, ως αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε τη Συμφωνία του 2019. Προειδοποιώντας, μάλιστα, τότε, για τα προβλήματα που θα δημιουργούσαν οι αστοχίες της. Ως κυβέρνηση, ωστόσο, σεβαστήκαμε την ελληνική υπογραφή σε μία διεθνή συνθήκη, δεσμευτική για τη χώρα. Δυστυχώς, η πρόσφατη εξέλιξη δικαιώνει τη σταθερά επιφυλακτική θέση μας.

Η Ελλάδα απορρίπτει χειρισμούς όπως αυτούς με τους οποίους εγκαινιάζει τη θητεία της η κυρία Σιλιάνοφσκα. Την καλεί να επανέλθει στα νόμιμα καθήκοντά της και στις συμπεριφορές που απορρέουν από τον ρόλο της. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα δεχτούμε παρόμοια ολισθήματα. Και επαναλαμβάνουμε ότι κάθε πρόοδος στις διμερείς σχέσεις, όπως και κάθε βήμα των Σκοπίων προς την Ευρώπη εξαρτώνται από την ειλικρινή τήρηση των συμφωνηθέντων. Από τη σωστή χρήση της συνταγματικής ονομασίας της γειτονικής χώρας. Και, ασφαλώς, από την αποφυγή προκλήσεων".

Σαφή καταδίκη από την Κυβέρνηση και την αντιπολίτευση στην Ελλάδα, την «αμφισβήτηση» της ευρωπαϊκής προοπτικής της Βόρειας Μακεδονίας από την ηγεσία της ΕΕ και την ρήξη με το μεγαλύτερο αλβανόφωνο κόμμα στην χώρα της, προκάλεσε η στάση της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία κατά την ορκωμοσία της αποκάλεσε την χώρα της ως «Μακεδονία», παραβιάζοντας την Συμφωνία των Πρεσπών με το “καλημέρα” της ανάληψης των καθηκόντων της.

Προειδοποιήσεις απο την ΕΕ

Πολύ απογοητευτικό χαρακτηρίζει το γεγονός ότι η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας δεν χρησιμοποίησε το συνταγματικό όνομα της χώρας κατά την τελετή ορκωμοσίας της, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο οποίος επισημαίνει ότι «η ΕΕ υπενθυμίζει τη σημασία της συνεχούς εφαρμογής των νομικά δεσμευτικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας των Πρεσπών με την Ελλάδα».

«Προκειμένου η Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ, είναι υψίστης σημασίας η χώρα να συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων και τον πλήρη σεβασμό των δεσμευτικών συμφωνιών της, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών» ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η νέα Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας δεν χρησιμοποίησε το συνταγματικό όνομα της χώρας κατά την τελετή ορκωμοσίας», αναφέρει η εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων της Κομισιόν, Ναμπίλα Μασράλι, προσθέτοντας ότι «η ΕΕ υπενθυμίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού των υφιστάμενων, νομικά δεσμευτικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών με την Ελλάδα».

ΥΠΕΞ: Κατάφωρη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών

«Η πράξη αυτή παραβιάζει κατάφωρα τη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και το Συντάγμα της γείτονος χώρας, το οποίο έχει εναρμονιστεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις», τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του για το γεγονός ότι κατά την ορκωμοσία της στη Βουλή και παρά το γεγονός ότι στο επίσημο κείμενο του όρκου που της υπαγορεύθηκε η χώρα αναφερόταν ως «Βόρεια Μακεδονία», η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, κυρία Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα, επέλεξε να αποκαλέσει τη χώρα της "Μακεδονία".

«Η ελληνική κυβέρνηση, παρά τις αντιρρήσεις που είχε εκφράσει ως αντιπολίτευση κατά την κύρωση της συμφωνίας, τη σεβάστηκε ως επικυρωθείσα διεθνή συνθήκη που υπερέχει κάθε άλλης διάταξης νόμου», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Υπογραμμίζεται δε πως «η Ελλάδα, στο πλαίσιο αυτό, δηλώνει κατηγορηματικά ότι η περαιτέρω πρόοδος στις διμερείς σχέσεις της με τη Βόρεια Μακεδονία καθώς και η ευρωπαϊκή πορεία της τελευταίας εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών και κυρίως από τη χρήση της συνταγματικής ονομασίας της χώρας».

Ρήξη με το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα

Το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι εκτίμησε πως η νέα πρόεδρος της χώρας Σιλιάνοφσκα παραβίασε το Σύνταγμα και δημιούργησε κρίση στις σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας.

«Λυπούμαστε για την ομιλία της Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα. Με την πρώτη της κιόλας φράση παραβίασε το Σύνταγμα, μην αναφέροντας τη λέξη Δημοκρατία, ούτε την ονομασία Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο... Με την πρώτη της φράση προκάλεσε ήδη κρίση μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας» δήλωσε ο 'Αρμπερ Αντέμι, βουλευτής του αλβανικού DUI.

