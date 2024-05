Οικονομία

ΔΥΠΑ: Ξεκινά η πλατφόρμα για εύρεση εργασίας στον τουρισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε μπαίνει σε λειτουργία το "Jobmatch" της υπηρεσίας, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας πρόσληψης με λίγα κλικ.

-

Με λίγα κλικ θα μπορούν να γίνουν τα επαγγελματικά «προξενιά» της ΔΥΠΑ στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, μέσα από τη νέα εφαρμογή της ΔΥΠΑ «Jobmatch», η οποία ανοίγει –εκτός απροόπτου– την Δευτέρα 13.05 .

Πρόκειται για μια νέα εφαρμογή που σκοπό έχει να συνδέσει επιχειρήσεις και εργατικό δυναμικό, με εύκολο και άμεσο τρόπο, με βάση τα ζητούμενα και των δύο πλευρών.

Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει σαν χώρος συνάντησης εργαζομένων και επιχειρήσεων προκειμένου να καλυφθούν περισσότερες από 50.000 θέσεις εργασίας.

Μάλιστα σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν πηγές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, το σημείο που διαφοροποιεί την πλατφόρμα από τις ιστοσελίδες αγγελιών είναι ο τρόπος που γίνεται το «ταίριασμα» υποψήφιου εργοδότη και εργαζόμενου, καθώς θα βασίζεται στα κοινά σημεία ενδιαφέροντος.

Online το πρώτο ραντεβού της συνέντευξης

Πρώτο βήμα για τους ενδιαφερόμενους είναι να κατεβάσουν στο κινητό τους (iOS ή Android) την εφαρμογή από την αντίστοιχη online πλατφόρμα, App Store ή Play Store.

Στη συνέχεια, ο εκάστοτε εργοδότης ή υποψήφιος εργαζόμενος δημιουργεί το «προφίλ» του, επιλέγοντας κατηγορίες και φίλτρα της επιλογής τους, όπως επάγγελμα, περιοχή ενδιαφέροντος και μισθό μεταξύ άλλων.

Ο μεν εργοδότης ενημερώνει τα στοιχεία που είναι προσφέρει και ο δε εργαζόμενος μπορεί να κάνει αναζήτηση με τις προϋποθέσεις που επιθυμεί καλύψει. Για παράδειγμα συγκεκριμένη περιοχή ή συγκεκριμένη κλίμακα μισθού.

Αφού γίνει η οριστικοποίηση των προφίλ, η εφαρμογή διασταυρώνει τα στοιχεία «προσφοράς» και «ζήτησης» και φροντίζει να αντιστοιχίσει τον εκάστοτε εργαζόμενο με τον εργοδότη, εφόσον υπάρχουν κοινά σημεία αναφοράς.

Αμέσως μετά οι δύο ενδιαφερόμενοι κλείνουν ραντεβού για συνέντευξη, μέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφωνικά και προχωρούν αναλόγως, αν υπάρχει ενδιαφέρον συνεργασίας.

Ειδήσεις σήμερα

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Η “χημεία”, η Μονή της Χώρας και οι δηλώσεις

Γλυκά Νερά: Λεωφορείο έπεσε σε στάση λεωφορείου και στύλο ηλεκτροδότησης (εικόνες)

Ρώμη - Σάκκαρη: Η αντίπαλος στις “16”