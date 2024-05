Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Καταδίωξη με “γκάζια” για την αποφυγή αστυνομικού ελέγχου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λεπτό προς λεπτό το κυνηγητό στους δρόμους του προαστίου ανάμεσα στον απείθαρχο οδηγό, τους επιβάτες και την Αστυνομία.

-

Καταδίωξη με κάθε μέσο και… θυσία έλαβε χώρα την Κυριακή το βράδυ στους δρόμους της Νέας Σμύρνης, με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, επικίνδυνη οδήγηση και αναστάτωση της κατοικημένης περιοχής.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στο πλαίσιο περιπολίας τροχαίας αστυνόμευσης, έκαναν σήμα για έλεγχο σε διερχόμενο όχημα με τρεις επιβαίνοντες 43, 31 και 22 ετών. Ο οδηγός πάτησε γκάζι και απομακρύνθηκε για να αποφύγει τη διαδικασία, και ακολούθησε καταδίωξη. Τα στελέχη της ΕΛΑΣ κατάφεραν στην διασταύρωση των οδών Αδαμαντίου Κοραή και Σταματούλη να ακινητοποιήσουν το όχημα, από το οποίο βγήκαν αμέσως ta τρία άτομα. Οι επιβάτες του οχήματος ξεκίνησαν να τρέχουν και ακολούθησε πεζή καταδίωξη, η οποία κατέληξε στην ακινητοποίηση και τη σύλληψή τους.

Στο σημείο ακινητοποίησής τους και συγκεκριμένα πεταμένο στο οδόστρωμα, βρέθηκε ένας υπολογιστής λάπτοπ. Στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε μεταλλικό κουτί.

Ειδήσεις σήμερα

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Η “χημεία”, η Μονή της Χώρας και οι δηλώσεις

Γλυκά Νερά: Λεωφορείο έπεσε σε στάση λεωφορείου και στύλο ηλεκτροδότησης (εικόνες)

Ρώμη - Σάκκαρη: Η αντίπαλος στις “16”