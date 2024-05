Αθλητικά

Δολοφονία Λυγγερίδη: Συνελήφθη ηγετικό στέλεχος της Θύρας 7

Η ΕΛΑΣ θεωρεί πως ο 36χρονος, με το παρατσούκλι “Ρουμάνος”, ήταν ο ενορχηστρωτής πίσω από την δολοφονική επίθεση στον αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για περιστατικά οπαδικής βίας και εξιχνίασης, μεταξύ άλλων, των φυσικων και ηθικών αυτουργών της δολοφονικής επίθεσης στον αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη, στου Ρέντη, την Δευτέρα έγινε γνωστό ότι συνελήφθη, δυνάμει εντάλματος ένας 36χρονος για την εγκληματική οργάνωση των χούλιγκανς.

Ο 36χρονος με το παρατσούκλι "Ρουμάνος" φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι από τα ηγετικά στελέχη της θύρας 7 και μάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, στους εντός έδρας αγώνες της ομάδας του Ολυμπιακού βρισκόταν εντός του γηπέδου με διαπίστευση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ήταν αρχηγός σε σύνδεσμο οπαδών του Ολυμπιακού περιοχής του κέντρου της Αθήνας και φέρεται να έχει πολύ στενές σχέσεις με τον επικεφαλής της Θύρας 7.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν και αστυνομικές πηγές, σύμφωνα με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ο 36χρονος εμφανίζεται να είναι υπάλληλος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Κατά την Ελληνική Αστυνομία, θεωρεταί ως ο ενορχηστρωτής της επίθεσης που οδήγησε στο θάνατο τον αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς, είχε επιτεθεί σε οπαδούς η οποίοι είχαν επιχειρήσει να ανατρέψουν την ηγεσία του συνδέσμου και είχε συμμετάσχει σε επειδόσια μετά τον περσινό αγώνα ΑΕΚ - Ολυμπιακός.

