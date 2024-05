Κοινωνία

Μητέρα Κυριακής Γρίβα: Θέλω να αυτοκτονήσω, να βρω την ψυχη του παιδιού μου (βίντεο)

Αποκλειστικές πληροφορίες και ντοκουμέντα από την εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1. Σε ψυχιατρική κλινική νοσηλεύεται η μητέρα της Κυριακής, που δολοφονήθηκε ακρβώς έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Σοκάρει το αποκλειστικό υλικό το οποίο κατάφερε να συγκεντρώσει και παρουσίασε την Δευτέρα η εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, σύμφωνα με το οποίο η μητέρα της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα η οποία δολοφονήθηκε στη 1 Απριλίου έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, πριν από λίγες μέρες αισθανόταν τόσο συντετριμμένη από το θάνατο της κόρης της και βέβαιη ότι δεν πρόκειται να δικαιωθεί, που είχε λάβει την απόφαση να θέσει τέλος και στη δική της ζωή.

Στο μνημόσυνο της Κυριακής ο πατέρας της δήλωσε, μιλώντας στην εκπομπή: «Εκείνο που νιώθω είναι οργή. Σας παρακαλώ να είστε μαζί μου ώστε να μην ξεχαστεί το ζήτημα. Ο κατηγορούμενος λέει συνεχώς ότι δεν θυμάται τι έκανε. Ε λοιπόν δείξτε του το βίντεο να δει τι έκανε. Το γνωρίζετε ότι η μητέρα της Κυριακής νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική και μάλιστα με εντολή υπουργού; Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω και να έχω την κόρη μου κοντά μου, θα της έλεγα με κάθε τρόπο ότι την αγαπώ πολύ και το κυριότερο, θα την εκλιπαρούσα να μου μιλήσει για όσα περνάει, να μην τα κρατάει μέσα της».

Σε δικό της σπαρακτικό χειρόγραφο μήνυμα στο οποίο εξέφραζε την απόγνωσή της, η μητέρα της άτυχης Κυριακής σημείωνε: «Βλέπω το αίμα της κόρης μου στο δρόμο, το αίμα το οποίο εγώ της έδωσα γεννώντας την, ανασαίνω την ανάσα την οποία της έδωσα γεννώντας την. Εκείνος λέει ότι δεν θυμάται. Εγώ όμως, λέω ότι ποτέ δεν θα ξεχάσω»

Η δικηγόρος της οικογένειας Έλενα Τζούλη, μίλησε στη συνέχεια ζωντανά στην εκπομπή κάνοντας την παρακάτω συνταρακτική αποκάλυψη: «Έχει περάσει ενάμισης μήνας από αυτή την αποτρόπαια πράξη και όσον αφορά την απόδοση δικαιοσύνης επ’ αυτής, δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Αυτό έχει στην κυριολεξία απελπίσει την κ. Γρίβα. Την Παρασκευή με κάλεσε να μιλήσουμε κι αφού βεβαιώθηκε ότι δεν μας ακούει κανείς, μου εξομολογήθηκε ότι είχε την πρόθεση να αυτοκτονήσει. Ήταν αποφασισμένη και συνειδητοποιημένη και μου έλεγε την ανατριχιαστική φράση “Θέλω να πάω να βρω την ψυχή της κόρης μου”. Προχώρησα αμέσως σε ενημέρωση του ψυχιάτρου ο οποίος την παρακολουθεί, εκείνος διέγνωσε επίσημα αυτοκτονικό ιδεασμό με σκέψεις λυτρωτικής αυτοκτονίας και η μάνα αυτή έλαβε το δρόμο προς τη νοσηλεία για να βοηθηθεί. Όταν της είπα ότι θα το έκανα, μου είπε “Αφού μου ζητάς εσύ να νοσηλευτώ θα πάω, δεν υπόσχομαι όμως τίποτα σχετικά με το τι θα κάνω μετά, αν δεν καταφέρω να ορθοποδήσω, όπως φοβάμαι. Το μόνο που θα καταφέρουν εκεί είναι να απαλύνουν λίγο τον πόνο μου”. Να σας πω, εξάλλου, ότι ενημερώθηκε και παρενέβη για τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, ακόμα και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης».

Όοσν αφορά την πρόοδο της υπόθεσης, η κ. Τζούλη σημείωσε ότι η οικογένεια θα επιδιώξει την σοβαρότερη δυνατή τιμωρία του δράστη και τον καταλογισμό υπαιτιοτήτων σε πληθώρα αρμόδιων προσώπων και όχι μόνο στους 5 αστυνομικούς που ενεπλάκησαν με το συμβάν τη μοιραία νύχτα.





