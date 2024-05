Πολιτική

Σιλιάνοφσκα: Το ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας "αδειάζει" την Πρόεδρο της χώρας

Το ΥΠΕΞ στην ανακοίνωση του διατυπώνει την τη σταθερή αποφασιστικότητα της χώρας για την απερίφραστη τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ανακοίνωση με την οποία "αδείαζει" την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλίανοφκσα, η οποία την Κυριακή ορκίστηκε στο όνομα της "Μακεδονίας", εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Χώρας.

Παράλληλα το ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας καλεί «ειδικά τους εκλεγμένους αξιωματούχους» να είναι σε επαγρύπνση σημειώνοντας ότι «η διατήρηση της ευρωατλαντικής πορείας της χώρας αποτελεί στρατηγικό συμφέρον και εγγύηση για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και σταθερότητα».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των Σκοπίων

«Το Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει τη σταθερή αποφασιστικότητα της χώρας για την απερίφραστη τήρηση των Συνταγματικών διατάξεων καθώς και όλων των διεθνώς αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων όπως η πλήρης τήρηση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Δημοκρατίας της Ελλάδας, γνωστή ως η Συμφωνία των Πρεσπών.

Τα τελευταία επτά χρόνια, οι δύο γειτονικές χώρες ανέπτυξαν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο πολιτικού διαλόγου, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα την πολλαπλάσια αύξηση της οικονομικής συνεργασίας και την οικοδόμηση θετικών σχέσεων μεταξύ των δύο λαών. Τα οφέλη αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την αναβάθμιση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης σε Στρατηγικό Διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καλούμε σε εγρήγορση όλους τους πολιτικούς παράγοντες και ιδιαίτερα τους εκλεγμένους κρατικούς παράγοντες. Η διατήρηση της ευρωατλαντικής πορείας της χώρας αντιπροσωπεύει θεμελιώδες στρατηγικό συμφέρον και εγγυητή της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και σταθερότητας της χώρας».

Μητσοτάκης: Η Σιλιάνοφσκα παραβιάζει την Συμφωνία των Πρεσπών και ναρκοθετεί την χώρα της

Δήλωση με την οποία επισημαίνει στην Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας ότι με το ατόπημα κατά την ορκομωσία της, που έχει προκαλέσει σάλο αντιδράσεων, ουσιαστικά ναρκοθετεί το μέλλον της χώρας της, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός στην ίδια δήλωση επισημαίνει ότι οι ενστάσεις που είχε διατυπώσει τότε η Νέα Δημοκρατία, ούσα στην αντιπολίτευση, σχετικά με την Συμφωνία των Πρεσπών, ουσιαστικά επιβεβαιώνονται απο τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών.

Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

"Η προκλητική επιλογή της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας να παραβεί το επίσημο κείμενο του όρκου της και να αποκαλέσει τη χώρα της με διαφορετικό όνομα αποτελεί πρωτοβουλία παράνομη και ανεπίτρεπτη. Πράξη, η οποία παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών και το ίδιο το Σύνταγμα του κράτους της. Ναρκοθετώντας, όμως, και το μέλλον του, όπως ήδη δήλωσαν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Είναι γνωστό ότι, ως αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε τη Συμφωνία του 2019. Προειδοποιώντας, μάλιστα, τότε, για τα προβλήματα που θα δημιουργούσαν οι αστοχίες της. Ως κυβέρνηση, ωστόσο, σεβαστήκαμε την ελληνική υπογραφή σε μία διεθνή συνθήκη, δεσμευτική για τη χώρα. Δυστυχώς, η πρόσφατη εξέλιξη δικαιώνει τη σταθερά επιφυλακτική θέση μας.

Η Ελλάδα απορρίπτει χειρισμούς όπως αυτούς με τους οποίους εγκαινιάζει τη θητεία της η κυρία Σιλιάνοφσκα. Την καλεί να επανέλθει στα νόμιμα καθήκοντά της και στις συμπεριφορές που απορρέουν από τον ρόλο της. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα δεχτούμε παρόμοια ολισθήματα. Και επαναλαμβάνουμε ότι κάθε πρόοδος στις διμερείς σχέσεις, όπως και κάθε βήμα των Σκοπίων προς την Ευρώπη εξαρτώνται από την ειλικρινή τήρηση των συμφωνηθέντων. Από τη σωστή χρήση της συνταγματικής ονομασίας της γειτονικής χώρας. Και, ασφαλώς, από την αποφυγή προκλήσεων".

Νίκος Παππάς: Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για την πατριδοκαπηλία επί της Συμφωνίας των Πρεσπών - Ο λαός να τιμωρήσει τους υποκριτές στην κάλπη

«Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για την πατριδοκαπηλία με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών. Συγγνώμη από τον λαό και από όσους, επειδή είχαν πατριωτικές ευαισθησίες, πίστεψαν ένα κάρο ψέματα, τα οποία ο ίδιος αράδιαζε αγκαζέ με την ακροδεξιά, κάνοντας ακραία σπέκουλα», τόνισε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στα Parapolitika FM και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Τάκη και Χριστίνα Κοραή. «Να παραδεχθεί ότι ήταν μία επωφελής συμφωνία», συμπλήρωσε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης Οικονομικών και Οικονομίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επεσήμανε ότι «σε αυτή την ιστορική συγκυρία βγαίνουν πολύ κρίσιμα συμπεράσματα. Ο λαός να τιμωρήσει τους υποκριτές και τους πατριδοκάπηλους στην κάλπη και για αυτό το ζήτημα».

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της οικονομίας ανέφερε: «Θα φέρουμε πρόταση νόμου για το φορολογικό, όπως φέραμε και για την ακρίβεια, και θα καταθέσουμε και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων για να φέρει η κυβέρνηση της Ν.Δ. το πλήρες κείμενο του μεσοπρόθεσμου που κατέθεσε στην Κομισιόν».

