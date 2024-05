Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Δευτέρας και οι εκπλήξεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Έχουμε ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο, ο Δίας συναντά τον Ουρανό και αυτό φέρνει εκπλήξεις και καλές και κακές. Αν γνωρίζεις, μπορεις να ελπίζεις και να ποντάρεις εκεί που μπορεί τα πράγματα μπορει να πάνε πολύ καλά», είπε η Λίτσα Πατέρα, την Δευτέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως επεσήμανε η αστρολόγος, «Ο Ουρανός φέρνει αλλαγές που είναι πολύ σημαντικές. Για πολλά ζώδια έρχεται κάτι απρόσμενα καλό».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»: