Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Διάρρηξη στη Διεύθυνση Εκλογών του ΥΠΕΣ δεν συνέβη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας της Ασφάλειας Αθηνών σχετικά με αυτή την αμφιλεγόμενη υπόθεση.

-

Στο συμπέρασμα ότι η καταγγελθείσα διάρρηξη στο γραφείο του του επικεφαλής της Διεύθυνσης Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών , στην πραγματικότητα… δεν συνέβη ποτέ, έφτασε μετά από την ολοκλήρωση της έρευνάς της, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ.

«Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών ολοκληρώθηκε προανακριτική έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε διάρρηξη σε γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικών ή παραβίαση σε αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Για την εξαγωγή του συμπεράσματος, αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά προανακριτικά και ερευνητικά δεδομένα και συγκεκριμένα:

η εξερεύνηση και εξέταση του χώρου από συνεργεία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών,

η εξέταση και ανάλυση ψηφιακών συσκευών,

η εξέταση εργαζομένων στο Υπουργείο.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Η αμφιλεγόμενη αυτή καταγγελία απασχολεί εδώ και κάποιες ώρες την Αστυνομία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών από τα τέλη Απριλίου. Συγκεκριμένα είχε καταγγελθεί πως το μεσημέρι της Παρασκευής 26.04 άγνωστοι είχαν διαρρήξει το γραφείο του επικεφαλής της Διεύθυνσης Εκλογών, η οποία εδρεύει στην οδό Ευαγγελιστρίας στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για το γραφείο 304 του προϊστάμενου, της διεύθυνσης η οποία είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των εκλογών στη χώρα και για την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Την ανησυχία των αρχών είχε επαυξήσει το γεγονός ότι σύμφωνα με την καταγγελία, η διάρρηξη είχε διαπραχθεί, ακριβώς την ημέρα κατά την οποία παραδόθηκε στις Αρχές, το πόρισμα του Υπουργείου Εσωτερικών για το σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων εκλογέων του εξωτερικού προς όφελος Ελληνίδας ευρωβουλευτή, το λεγόμενο «E-mail gate».

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Μαρίνα Σάττι: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την επιστροφή στην Ελλάδα (βίντεο)

Κωνσταντοπούλου για Μάτι: Το δικαστήριο δεν ήταν ανεξάρτητο, υπήρχε διαπλοκή για ατιμωρησία (βίντεο)

Γλυκά Νερά: Λεωφορείο έπεσε σε στάση λεωφορείου και στύλο ηλεκτροδότησης (εικόνες)