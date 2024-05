Οικονομία

Daniel - Θεσσαλία: Επισπεύδονται οι πληρωμές της “Πρώτης Αρωγής”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι αριθμοί ανά Περιφερειακή Ενότητα. Πόσες αιτήσεις υποβλήηθηκαν, πόσες εγκρίθηκαν, πόσοι αιτούντες πληρώθηκαν.

-

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαδικασία ολοκλήρωσης των ελέγχων του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής προς τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 και αφορά, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες.

Αναλυτικότερα:

Στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων , έχουν υποβληθεί συνολικά 4.908 αιτήματα, πραγματοποιήθηκαν 4.100 αυτοψίες, δικαιούχοι είναι 1.943 και έχουν σταλεί για πληρωμή 1.943 αιτήσεις.

, έχουν υποβληθεί συνολικά αιτήματα, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες, δικαιούχοι και έχουν σταλεί για πληρωμή αιτήσεις. Στην περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας , υποβλήθηκαν συνολικά 12.085 , πραγματοποιήθηκαν 11.850 αυτοψίες, δικαιούχοι είναι 5.563 , έχουν σταλεί για αποζημίωση 4.615 και απομένουν για εκτίμηση 948 αιτήσεις.

, υποβλήθηκαν συνολικά , πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες, δικαιούχοι είναι , έχουν σταλεί για αποζημίωση και απομένουν για εκτίμηση αιτήσεις. Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων , ο συνολικός αριθμός αιτημάτων που έχει υποβληθεί είναι 4.959 , έγιναν 4.050 αυτοψίες, οι δικαιούχοι είναι 1.662 , έχουν σταλεί 1.020 και μένουν για εκτίμηση άλλες 642 αιτήσεις.

, ο συνολικός αριθμός αιτημάτων που έχει υποβληθεί είναι , έγιναν αυτοψίες, οι δικαιούχοι είναι , έχουν σταλεί και μένουν για εκτίμηση άλλες αιτήσεις. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, υποβλήθηκαν συνολικά 15.857 αιτήσεις, έγιναν 9.296 αυτοψίες, δικαιούχοι είναι 6.246, έχουν σταλεί για πληρωμή 5.322 και απομένουν για εκτίμηση 924 αιτήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Μαρίνα Σάττι: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την επιστροφή στην Ελλάδα (βίντεο)

Κωνσταντοπούλου για Μάτι: Το δικαστήριο δεν ήταν ανεξάρτητο, υπήρχε διαπλοκή για ατιμωρησία (βίντεο)

Γλυκά Νερά: Λεωφορείο έπεσε σε στάση λεωφορείου και στύλο ηλεκτροδότησης (εικόνες)