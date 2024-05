Αθλητικά

Conference League - Μαρινάκης: Ο τελικός θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια

“Θα ήταν αδιανόητο να διώξουμε από τη χώρα μας αυτή τη διοργάνωση” δήλωσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κατηγορηματικά διέψευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το ενδεχόμενο μεταφοράς του τελικού του Conference League κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής του.

Τόνισε πως είναι τιμή για την Ελλάδα να υποδεχθεί τον τελικό και μεγάλη χαρά που μία από τις δύο ομάδες θα είναι ελληνική, ο Ολυμπιακός.

«Θα ήταν αδιανόητο να διώξουμε από τη χώρα μας αυτή τη διοργάνωση. Η στάση της Πολιτείας δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αυτούς οι οποίοι χαλάνε αυτές τις γιορτές γιατί ο τελικός είναι γιορτή του αθλητισμού. Η Αστυνομία έχει δώσει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις και από το υπουργείο αθλητισμού και το υπουργείο προστασίας του πολίτη υπάρχει η ενημέρωση ότι προχωράμε κανονικά. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αλλαγής της έδρας του τελικού», υπογράμμισε.

