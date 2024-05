Αθλητικά

Rome Masters: Ο Τσιτσιπάς στους “16” του τουρνουά

Ποιον αναμένεται να αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση του τουρνουά ο Έλληνας τενίστας.

Στους «16» του τουρνουά ATP Masters 1000 της Ρώμης προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ξεπέρασε με 6-2, 7-6 (1) το εμπόδιο του Βρετανού Κάμερον Νόρι (Νο 30 στον κόσμο), στον 3ο γύρο.

Ο Νόρι ξεκίνησε το ματς με love game, αλλά στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς ήταν εντυπωσιακός, πήρε πέντε διαδοχικά γκέιμ και «καθάρισε» το πρώτο σετ με 6-2, ενώ άρχισε με break και το δεύτερο σετ, όπου προηγήθηκε 2-0. Ακολούθως, όμως, ο Βρετανός ανέβασε την απόδοσή του και πήρε τρία συνεχόμενα γκέιμ (χάνοντας αθροιστικά μόλις δύο πόντους), για να περάσει μπροστά με 3-2. Στο 5-5, ο Έλληνας τενίστας προηγήθηκε 0-30, αλλά ο Νόρι με τέσσερις σερί πόντους κράτησε το σερβίς του, ο Τσιτσιπάς απάντησε εύκολα και το σετ οδηγήθηκε στο τάι-μπρέικ. Εκεί, ο "Στεφ" ήταν καταιγιστικός, προηγήθηκε 5-0 και το κατέκτησε με 7-1, «σφραγίζοντας» την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο.

Στη φάση των «16», ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αλεξ Ντε Μινόρ, ο οποίος μετά από μία μάχη τριών ωρών επικράτησε του Καναδού Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ 6-7, 6-4, 6-4. Ο 25χρονος Αυστραλός βρίσκεται στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης (έφτασε ως το Νο9 στις αρχές του χρόνου) και φέτος κέρδισε για πρώτη φορά σε αγώνα του ATP Tour τον "Στεφ", στο τουρνουά του Ακαπούλκο -το οποίο και κατέκτησε-, μετά από δέκα διαδοχικές ήττες.

