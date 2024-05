Οικονομία

Χρέη – Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οφειλέτες

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν το α' τετράμηνο 2024, ήταν διπλάσιες από τις αντίστοιχες περσινές. Ποιοι οι όροι υπαγωγής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, 25.190 νέες αιτήσεις δημιουργήθηκαν στον εξωδικαστικό μηχανισμό το πρώτο τετράμηνο του 2024, έναντι 13.830 το πρώτο τετράμηνο του 2023.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο δημιουργήθηκαν 6.390 νέες αιτήσεις, δηλαδή σχεδόν διπλάσιες από το μέσο όρο των αιτήσεων, έγιναν ανά μήνα μέσα στο 2023 (μέσος όρος 3.400 αιτήσεις).Επίσης, το μήνα Απρίλιο, οριστικοποιήθηκαν 3.819 αιτήσεις. Συνεπώς, μέχρι σήμερα, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έχουν πραγματοποιηθεί 16.704 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών που αντιστοιχούν σε 5,92 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

Παράλληλα, οι εταιρίες διαχείρισης πραγματοποίησαν κατά το μήνα Μάρτιο του 2024 απευθείας διμερείς ρυθμίσεις για σχεδόν 7.900 οφειλέτες, με συνολικό ύψος οφειλών 351 εκατ. ευρώ. Τα στεγαστικά δάνεια αποτελούν την πλειοψηφία σε όλους τους τύπους διμερών αλλά και του Ν.4605/2019, ενώ στο πλαίσιο του Ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη) οι ρυθμίσεις για περισσότερα από τα μισά δάνεια αφορούν σε καταναλωτικά.

