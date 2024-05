Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα: Θερμή υποδοχή στον Έλληνα Πρωθυπουργό

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές κατά τη σημερινή συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες αναμένεται να υπογραφούν δύο νέες συμφωνίες.

Σε εξέλιξη είναι εδώ και λίγα λεπτά η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ως ανταπόδοση της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου στην Αθήνα και τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Μέγαρο Μαξίμου στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου είναι παρόντες οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι δύο διπλωματικοί σύμβουλοι, Άννα Μαρία Μπούρα και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς. Εν συνεχεία, θα ακολουθήσουν διευρυμένες επαφές με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων των Υφυπουργών Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και Κώστα Φραγκογιάννη, αρμοδίων για τον πολιτικό διάλογο και τη «θετική» ατζέντα και του Μπουράκ Ακσαπάρ, του Διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη και του Τούρκου ομολόγου του, Ιμπραήμ Καλίν, του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, Αθανάσιου Ντόκου, της Συμβούλου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αριστοτελίας Πελώνη, και της Διευθύντριας Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Κύρας Κάπη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ελληνική κυβέρνηση προσδοκά την επαναβεβαίωση της αμοιβαίας βούλησης για αποχή από ένταση και προκλήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι δύο ηγέτες αναμένεται να προβούν και σε επισκόπηση της προόδου, που έχει καταγραφεί στον πολιτικό διάλογο, τη «θετική» ατζέντα και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Μετά το πέρας και των διευρυμένων επαφών θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο από τους δύο ηγέτες και εν συνεχεία ο πρόεδρος της Τουρκίας θα παραθέσει δείπνο στον Έλληνα πρωθυπουργό και την ελληνική αποστολή.

Η άφιξη του Κυριακου Μητσοτάκη και οι δυο νέες συμφωνίες

Τον Έλληνα πρωθυπουργό υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Θα ακολουθήσει η υποδοχή του από τον Τούρκο Πρόεδρο στο προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατ’ ιδίαν συνάντησή τους. Στην ατζέντα υπάρχουν και διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δυο χωρών και μετά δηλώσεις των δυο ηγετών, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει με το επίσημο δείπνο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές κατά τη σημερινή συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες αναμένεται να υπογραφούν δύο νέες συμφωνίες: η πρώτη αφορά σε συμφωνία συνεργασίας, που αφορά στη Διαχείριση Καταστροφών και εκτάκτων αναγκών, που θέτει σε πιο δομημένη βάση την συνδρομή μεταξύ των δύο χωρών σε επείγουσες καταστάσεις. Η δεύτερη αφορά στην συνεργασία στον τομέα της Υγείας και των Ιατρικών Επιστημών. Οι ίδιες πηγές τονίζουν, εξάλλου, ότι θα ανακοινωθεί ακόμη η ίδρυση του Ελληνοτουρκικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, που υπενθυμίζεται ότι είχε συμφωνηθεί κατά την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα τον περασμένο Δεκέμβριο.

Μετά το επίσημο δείπνο, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα αναχωρήσει από την Άγκυρα.

