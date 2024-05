Κόσμος

Σκόπια - Σιλιάνοφσκα: "Έχω το δικαίωμα να λέω Μακεδονία"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αμετανόητη δείχνει η νέα πρόεδρος Γκορτνάνα Σιλιάνοφσκα. Τι αναφέρει η νέα ανακοίνωση.

-

Η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, σε ανακοίνωσή της σχετικά με τη χθεσινή ορκωμοσία της ισχυρίζεται πως έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα "Μακεδονία" επικαλούμενη το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, όμως υποστηρίζει ότι δεν παραβίασε το Σύνταγμα της χώρας, καθώς υπέγραψε το επίσημο κείμενο του προεδρικού όρκου με τη συνταγματική ονομασία της χώρας.

Σε σχετική ανακοίνωση από το Γραφείο της Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα αναφέρονται τα εξής:

«Στις δημόσιες εμφανίσεις της, η Μακεδόνας πρόεδρος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία, ως πράξη ατομικού δικαιώματος αυτοδιάθεσης και αυτοπροσδιορισμού, σεβόμενη τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές.

Η Πρόεδρος Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα θα τηρήσει την χρήση της επίσημης συνταγματικής ονομασίας.

Το επίσημο κείμενο του όρκου, όπως αυτό επιδόθηκε από τις υπηρεσίες της Βουλής, υπογράφηκε με τη συνταγματική ονομασία της χώρας, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, τα μακεδονικά θεσμικά όργανα έχουν εκπληρώσει σχεδόν πλήρως τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών και η Πρόεδρος αναμένει από όλους τους μακεδόνες εταίρους να σεβαστούν τις διμερείς και πολυμερείς υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει έναντι της χώρας».

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Μαρίνα Σάττι: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την επιστροφή στην Ελλάδα (βίντεο)

Κωνσταντοπούλου για Μάτι: Το δικαστήριο δεν ήταν ανεξάρτητο, υπήρχε διαπλοκή για ατιμωρησία (βίντεο)

Γλυκά Νερά: Λεωφορείο έπεσε σε στάση λεωφορείου και στύλο ηλεκτροδότησης (εικόνες)