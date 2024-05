Κόσμος

Ο βασιλιάς Κάρολος παρέδωσε στρατιωτικό του τίτλο στον πρίγκιπα Γουίλιαμ

Η διαδοχή του στρατιωτικού τίτλου από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και η απώλεια γεύσης του Καρόλου.

Ο βασιλιάς Κάρολος παρέδωσε έναν υψηλόβαθμο ρόλο που κατέχει στο Σώμα Αεροπορίας Στρατού στον γιο του πρίγκιπα Γουίλιαμ.

«Το σπουδαίο είναι ότι είναι πράγματι πολύ καλός πιλότος», είπε ο βασιλιάς Κάρολος μεταξύ άλλων για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Είναι ασυνήθιστο για τον Βασιλιά και τον Πρίγκιπα της Ουαλίας να συμμετέχουν και οι δύο σε μία τέτοια “συμφωνία” και αυτό ήταν μια συμβολική παράδοση της σκυτάλης, αναφέρει το δημοσίευμα του BBC.

Ο Βασιλιάς είχε γίνει αρχιστράτηγος του τυο Σώματος Αεροπορίας Στρατού πριν από 32 χρόνια - και τώρα τον διαδέχθηκε ο μεγαλύτερος γιος του, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Με την θεραπεία που κάνει για τον καρκίνο να συνεχίζεται ακόμη, ο βασιλιάς Κάρολος, μίλησε με έναν βετεράνο στην εκδήλωση στο Hampshire που είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπεία για καρκίνο των όρχεων - και φάνηκε να συζητούν για την απώλεια της αίσθησης της γεύσης.

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε φτάσει με ελικόπτερο στο Σώμα Αεροπορίας Στρατού όπου συνάντησε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ για την επίσημη παράδοση αυτού του στρατιωτικού τίτλου.

Σε μια αυτοσχέδια ομιλία, ο Βασιλιάς είπε ότι η στιγμή ήταν «χρωματισμένη με μεγάλη θλίψη μετά από 32 χρόνια που σας γνωρίζω».

Μίλησε για τον «τεράστιο θαυμασμό» του για το έργο του Σώματος Αεροπορίας Στρατού στο Ιράκ και το Αφγανιστάν - και στη συνέχεια ενέκρινε τον μεγαλύτερο γιο και τον διάδοχό του.

"Ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να ενισχύεστε στο μέλλον με τον Πρίγκιπα της Ουαλίας ως τον νέο σας συνταγματάρχη. Το σπουδαίο είναι ότι είναι πράγματι πολύ καλός πιλότος. Άρα αυτό είναι ενθαρρυντικό", είπε ο Βασιλιάς.

