Βραυρώνα: Το βρέφος γεννήθηκε ζωντανό

Τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις για το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό στη Βραυρώνα.

Ζωντανό γεννήθηκε το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό στη Βραυρώνα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής ακόμη δεν έχει καταλήξει σε πόρισμα καθώς θα αναμείνει τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα.

Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το παιδί γεννήθηκε ζωντανό και ο θάνατός του επήλθε λίγο αργότερα.

Την Πέμπτη θα απολογηθεί η 24χρονη μητέρα

Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Πέμπτη πρόκειται να απολογηθεί στην ανακρίτρια η 24χρονη από το Νεπάλ, η οποία κατηγορείται ότι μαζί με το σύντροφό της ότι σκότωσαν το νεογέννητο παιδί τους και στη συνέχεια ο άνδρας το πέταξε στα σκουπίδια στην περιοχή της Βραυρώνας.

Σήμερα η νεαρή γυναίκα, σε βάρος της οποίας είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας από κοινού, οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Ζήτησε όμως και έλαβε προθεσμία. Να σημειωθεί ότι ο 23χρονος πατέρας του παιδιού έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί αύριο.