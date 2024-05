Κόσμος

Ολλανδία: Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές έκαναν κατάληψη σε πανεπιστήμια (βίντεο)

Φοιτητές στην Ολλανδία διαδηλώνουν κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα από την περασμένη Δευτέρα.

Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές κατέλαβαν σήμερα πανεπιστημιακά κτίρια στις ολλανδικές πόλεις Άμστερνταμ, Χρόνινγκεν και Αϊντχόφεν, καταδικάζοντας τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, όπως έγινε γνωστό σε μία ανακοίνωση από την ομάδα που οργάνωσε τις κινητοποιήσεις.

Ένας εκπρόσωπος τύπου του πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (UvA) επιβεβαίωσε την κατάληψη των κτιρίων και είπε ότι συνέστησε σε ανθρώπους που δεν σχετίζονται με τις κινητοποιήσεις να αποχωρήσουν από το κτίριο.





Το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Αϊντχόφεν επιβεβαίωσε πως υπάρχο

υν «δεκάδες φοιτητές που διαδηλώνουν έξω, κοντά σε 10-15 σκηνές». Το Πανεπιστήμιο του Χρόνινγκεν δεν έχει προς το παρόν απαντήσει σε ένα αίτημα για να σχολιάσει σχετικά.

Φοιτητές στην Ολλανδία διαδηλώνουν κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα από την περασμένη Δευτέρα. Κατά τη διάρκεια αυτών των κινητοποιήσεων ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

A few thousand students at UvA protest at this moment. Other institutes have joined. #UvA #Amsterdam #Gaza #Israel ©?iAnnet pic.twitter.com/L8mLVv5s8e

Φοιτητές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη πραγματοποιούν κυρίως ειρηνικές κινητοποιήσεις με τις οποίες ζητούν την εφαρμογή μιας άμεσης, μόνιμης κατάπαυσης του πυρός και οι σχολές τους να διακόψουν κάθε οικονομικό δεσμό με εταιρείες, τις οποίες κατηγορούν ότι βγάζουν κέρδος από την καταστολή των Παλαιστινίων.

Η αστυνομία προχώρησε σε επέμβαση σήμερα για να τερματίσει την διαδήλωση των φιλοπαλαιστίνιων στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

Σε ανάρτηση στο X, η αστυνομία του Άμστερνταμ γνωστοποίησε ότι το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ κατέθεσε αναφορά στην αστυνομία εναντίον των διαδηλωτών για πράξεις βανδαλισμού.

Η αστυνομία διασφαλίζει ότι κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στα κτίρια του Πανεπιστημίου και θα ζητήσει από τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις οικειοθελώς, πρόσθεσε η ανάρτηση.