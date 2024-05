Πολιτική

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Οι κοινές δηλώσεις στην Άγκυρα (βίντεο)

Σε εξέλιξη είναι οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφθασε στην Άγκυρα σε μια προσπάθεια να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να κάνουν ένα βήμα πάρα πέρα.