Βραυρώνα - Νεκρό βρέφος: τι ισχυρίστηκαν οι γονείς του (βίντεο)

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε η μητέρα του νεογέννητου που βρέθηκε νεκρό στη Βραυρώνα. Τι ισχυρίστηκε η ίδια αλλά και ο πατέρας του παιδιού.

Της Γεωργίας Λαγού

Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, έλαβε η 24χρονη που κατηγορείται ότι μαζί με τον σύντροφό της, σκότωσαν το νεογέννητο βρέφος τους.

Αμφότεροι αρνούνται τις κατηγορίες και αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή για να αποκαλύψει εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Πιο συγκεκριένα, ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται η 24 χρονη μητέρα από το Νεπάλ, μετά το εξιτήριο που πήρε από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενη. Μαζί τον 23 σύντροφό της κατηγορούνται ότι σκότωσαν και πέταξαν το μωρό μόλις γεννήθηκε.

Ο Δημήτρης Ζορμπάς, δικηγόρος του ζευγαριού αναφέρει: "Η κατηγορούμενη είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη, θλιμμένη με το ζόρι μιλούσε αυτό που μετέφερε είναι ότι επιθυμούσε τη γέννηση αυτού του τέκνου, δεν είχε σε καμία περίπτωση την πρόθεση της ανθρωποκτονίας του παιδιού της, είναι συντετριμμένη. Μου τόνισε ότι σε καμία περίπτωση ο πατέρας όταν πετούσε τη σακούλα δεν γνώριζε ότι μέσα εκεί βρισκόταν το παιδί του".

Η ιατροδικαστική έκθεση αποτελεί σημείο "κλειδί" για την ανάκριση, καθώς από αυτή θα φανεί εάν το νεογνό γεννήθηκε νεκρό ή αν ακολούθησε εγκληματική ενέργεια.

Η 24χρονη μητέρα μιλώντας στους αστυνομικούς που την εξέτασαν λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό του βρέφους στα σκουπίδια ισχυρίστηκε πως "το παιδί το έχασα για τη δούλευα στα χωράφια μαζεύοντας ελιές. Είχα σκοπό με το σύντροφό μου μετά τη γέννα να παντρευόμασταν.(…) Δεν το έθαψα γιατί δεν υπήρχε σώμα παρά μόνο αίμα. Το παιδί το είχα κάνει μαζί με τον ανωτέρω σύντροφό μου με τον οποίο έχω σχέση εδώ και εφτά μήνες περίπου ,από τότε που ήρθαμε στην Ελλάδα. Έχω άλλη μία κόρη δύο χρονών η οποία ζει στον Νεπάλ με τον πρώην άντρα μου".

Στην πρώτη του κατάθεση, στους αστυνομικούς ο 23 χρονος πατέρας που πέταξε το νεκρό μωρό στα σκουπίδια και οι κάμερες ασφαλείας τον έχουν καταγράψει ανέφερε ότι "Όταν μπήκα εντόπισα την Ρ. στο μπάνιο και στο χώρο αυτό είδα αίματα.Τη ρώτησα τι έγινε και μου είπε να πω στις κοπέλες να βγουν έξω. Όταν οι κοπέλες βγήκαν έξω η Ρ. μου είπε κλαίγοντας ότι χάσαμε το παιδί και έκλαιγε πολύ. Έτρεξα να ειδοποιήσω τον υπεύθυνό μου ότι πρέπει να λείψω και επέστρεψα στο δωμάτιο της Ρ.".

Όπως ανέφερε, γνώριζε ότι η σύντροφός τους ήταν έγκυος και περιγράφει τι συνέβη το μοιραίο απόγευμα: "Τότε η κοπέλα μου, μου έδωσε μία πλαστική σακούλα χρώματος μαύρου και μου ανέφερε ότι αυτή περιέχει πετσέτες με αίματα και το νεκρό παιδί, το οποίο μου ζήτησε να το πάρω και να το πετάξω σε παρακείμενο κάδο.(...)Η Ρ. έμεινε στο νοσοκομείο.Εγώ δεν ήξερα ότι πρέπει να καλέσω την Αστυνομία ή το ασθενοφόρο όταν μου είπε η κοπέλα μου ότι το παιδί είχε πεθάνει. Δεν είδα ποτέ τι είχε μέσα η σακούλα. Απλά την πήρα και την πέταξα στα σκουπίδια. Στεναχωριέμαι πολύ για ό,τι έγινε".

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη ζήτησε και έλαβε η μητέρα του νεογνού,ενώ ο 23χρονος πατέρας έχει λάβει προθεσμία για αύριο, ωστόσο εάν δεν έχει παραδοθεί το ιατροδικαστικό πόρισμα, θα ζητήσει νέα προθεσμία.

