Conference League - Χρυσοχοΐδης: Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη

Ποια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας για την ημέρα του μεγάλου τελικού του Europa Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα.

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα το μεσημέρι η πρώτη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας που θα εκπονηθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια, την ημέρα του μεγάλου τελικού του Europa Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα.

Στη συνάντηση έδωσαν το «παρών» ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ανώτατοι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που θα έχουν την επιτελική ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεων που θα ληφθούν αλλά και υπεύθυνοι της UEFA.

Μεταξύ άλλων μέτρων που συζητήθηκαν στην σύσκεψη, στον σχεδιασμό προβλέπεται πως γύρω από την OPAP Arena θα δημιουργηθούν διπλές και τριπλές ζώνες ελέγχου, ενώ drone και ελικόπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας θα δίνει εικόνα στο Αρχηγείο.

Εκτός από τμήματα ασφαλείας, στα μέτρα συμμετέχουν και η Κρατική Ασφάλεια, Αντιτρομοκρατική, η ΕΥΠ και η Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (ανάμεσα σε εκείνους και ο Πρόεδρος της UEFA, Αλεκσάντερ Τσεφέριν) αναμένεται να καταφθάσουν στη χώρα μας και το μήνυμα που έχει δοθεί είναι: «Να μην πέσει ούτε πέτρα».

Μαρινάκης: Ο τελικός θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κατηγορηματικά διέψευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το ενδεχόμενο μεταφοράς του τελικού του Conference League κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής του.

Τόνισε πως είναι τιμή για την Ελλάδα να υποδεχθεί τον τελικό και μεγάλη χαρά που μία από τις δύο ομάδες θα είναι ελληνική, ο Ολυμπιακός.

«Θα ήταν αδιανόητο να διώξουμε από τη χώρα μας αυτή τη διοργάνωση. Η στάση της Πολιτείας δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αυτούς οι οποίοι χαλάνε αυτές τις γιορτές γιατί ο τελικός είναι γιορτή του αθλητισμού. Η Αστυνομία έχει δώσει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις και από το υπουργείο αθλητισμού και το υπουργείο προστασίας του πολίτη υπάρχει η ενημέρωση ότι προχωράμε κανονικά. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αλλαγής της έδρας του τελικού», υπογράμμισε.

