Κοινωνία

Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Ολονύκτιες διαμαρτυρίες φοιτητών για την Παλαιστίνη (εικόνες)

Όπως δηλώνουν, διαμαρτύρονται για τη στάση της κυβέρνησης αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Με σκοπό να ενώσουν τις φωνές τους με τους φοιτητές σε όλον τον κόσμο, δείχνοντας αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης, φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας συγκεντρώνονται έξω από τα Προπύλαια στο κέντρο της Αθήνας.

Το παρών θα δώσει, όπως έχει ανακοινωθεί, και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Οι φοιτητές άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από τα Προπύλαια λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ και σκοπεύουν να παραμείνουν εκεί μέχρι το πρωί της Τρίτης.

Θεσσαλονίκη

Ολονύκτια διαμαρτυρία θα πραγματοποιήσουν σήμερα Δευτέρα 13 Μαΐου, φοιτητές στον Λευκό Πύργο για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα, το κάλεσμα των φοιτητικών παρατάξεων είναι για τις 19:00 στον Λευκό Πύργο και αφορά «ολονύχτια» διαμαρτυρία, ως ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

