Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: το κοινό ανακοινωθέν και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Τι αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν της συνάντησης των δύο ηγετών. "Πυρά" από την αντιπολίτευση για όσα ειπώθηκαν στις κοινές δηλώσεις.

Κοινό ανακοινωθέν για την συνάντησή τους εξέδωσαν ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα.

Σε αυτό υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, η πρόοδος που έχει σημειωθεί σε σειρά θεμάτων και η στενή οικονομική συνεργασία των δύο χωρών. Επίσης αναφορά γίνεται στη συμφωνία συνεργασίας που υπογράφηκε στους τομείς της υγείας και των ιατρικών επιστημών. Ειδική αναφορά γίνεται στα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα που συζητήθηκαν, ενώ τώρα οι επόμενες πρωτοβουλίες θα αναληφθούν από τους υπουργούς Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν.

Αναλυτικά στο κοινό ανακοινωθέν αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκαν στις 13 Μαΐου, στην Άγκυρα, σε πνεύμα καλής θέλησης και συνεργασίας.

Οι δύο ηγέτες εξέτασαν τα αποτελέσματα του 5ου Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2023, και έκαναν απολογισμό της προόδου των συναντήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έκτοτε, με βάση τους πυλώνες του Πολιτικού Διαλόγου, της Θετικής Ατζέντας και των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, υπό την καθοδήγηση των Υπουργών Εξωτερικών»,αναφέρει.

«Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου δράσης του θετικού θεματολογίου που περιλαμβάνει μέτρα κοινού ενδιαφέροντος σε διάφορους τομείς. Υπογράμμισαν τη σημασία του κοινού σχεδίου δράσης για την οικοδόμηση της οικονομικής συνεργασίας ως βασικού πυλώνα των διμερών σχέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές χαιρέτισαν επίσης τη σύσταση του Ελληνοτουρκικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, το οποίο θα προωθήσει την επιχειρηματική συνεργασία με βάση συγκεκριμένους και καλά στοχευμένους τομείς, και επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να διπλασιάσουν τον όγκο του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών», τονίζει.

«Αναγνωρίζοντας τις κοινές προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της σεισμικής τρωτότητας της περιοχής και υπενθυμίζοντας τους τραγικούς σεισμούς του Φεβρουαρίου 2023 στην Τουρκία, οι δύο πλευρές σημείωσαν με ικανοποίηση τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για τη διαχείριση καταστροφών και εκτάκτων αναγκών.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας στους τομείς της υγείας και των ιατρικών επιστημών.

Οι ηγέτες εξέτασαν επίσης περιφερειακά και διεθνή ζητήματα και επιβεβαίωσαν την κοινή τους άποψη ότι το σημερινό κλίμα στις διμερείς σχέσεις συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή», συνεχίζει.

«Οι δύο ηγέτες ανέθεσαν στους υπουργούς Εξωτερικών τους να συντονίσουν τις εργασίες προς τις επόμενες συναντήσεις στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος οδικού χάρτη.

Και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να εδραιώσουν το σημερινό θετικό κλίμα σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Αθήνας του 2023 για τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία, να διερευνήσουν περαιτέρω τομείς συνεργασίας, να συνεχίσουν τις τακτικές ανταλλαγές και να διατηρήσουν αποτελεσματικούς διαύλους επικοινωνίας σε πολλαπλά επίπεδα, προς όφελος και των δύο εθνών σε μια ατμόσφαιρα φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης», καταλήγει.

Κυβερνητικές πηγές ενημέρωναν μετά το πέρας της συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι συζητήθηκαν θέματα διμερούς και διεθνούς ατζέντας, όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και στην Ουκρανία.

Τα ίδια πρόσωπα σημείωναν, μάλιστα, ότι η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η επόμενη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος - Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην 'Αγκυρα περί το τέλος του έτους. Επίσης, συμφωνήθηκε να επαναληφθούν οι ελληνοτουρκικές συναντήσεις επί τη βάση των τριών αξόνων, που είχαν συμφωνηθεί κατά τη συνάντησή τους στο Βίλνιους, ήτοι πολιτικός διάλογος, θετική ατζέντα και Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Τις έντονες αντιδράσεις τις αντιπολίτευσης έφερε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ιδιαίτερα όσον αφορά αυτά που ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια των κοινων δηλώσεων των δύο ηγετών.

Τα περισσότερα κόμματα, μίλησαν με "σκληρή" γλώσσα για τις κοινές δηλώσεις, τονίζοντας το ζήτημα της μετατροπήηε της Μονής της Χώρας σε τζαμί αλλά και τη στάση για το Κυπριακό.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης έδωσε το «πράσινο φως» στον Τούρκο Πρόεδρο για την παράνομη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τέμενος

«Η σημερινή, νέα επίδειξη της τουρκικής προκλητικότητας από τον Πρόεδρο Ερντογάν, που μίλησε ξανά για "τουρκική μειονότητα" στη Θράκη απέναντι σε έναν άβουλο, αμήχανο Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαιώνει τους κινδύνους που συνεπάγεται η ΙΧ εξωτερική του πολιτική και το δόγμα του δεδομένου συμμάχου που εφαρμόζει, θέτοντας, με τη συστηματική της υποχωρητικότητα, σε κίνδυνο τα συμφέροντα της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για τη χλιαρή αντίδρασή του στην πρόσφατη πρόκληση της μετατροπής σε τζαμί της Μονής της Χώρας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η συνάντηση αυτή, της οποίας η ελληνική κυβέρνηση είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει τη σημασία, ήταν αποκαλυπτική ως προς τις προθέσεις και τους στόχους και την στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τα συμφέροντα της χώρας, όπως πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο, αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση με όρους επικοινωνιακών τακτικών, ψηφοθηρίας και διατήρησης των εσωκομματικών της ισορροπιών», σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση και προσθέτει: «Ανοίγοντας το δρόμο στην τουρκική κυβέρνηση να αμφισβητεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδα, να γκριζάρει νησιά, νησίδες και βροχονησίδες στο Αιγαίο, να παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάννης, να επαναφέρει το προκλητικό αφήγημα της "Γαλάζιας πατρίδας", να μετατρέπει σε τζαμιά χώρους παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και όλα αυτά απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει αναγάγει σε πάγια τακτική αντιμετώπισης της τουρκικής προκλητικότητας την... υποβάθμισή της, σε μια λογική στρουθοκάμηλου».

«Ο ίδιος ο κος Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε σε τίποτε σημαντικό. Συνιστά πρωτοφανές γεγονός το ότι ουσιαστικά έδωσε το «πράσινο φως» στον Τούρκο Πρόεδρο για την παράνομη μετατροπή της Μονής της Χώρας από Μουσείο σε τέμενος, εστιάζοντας μόνο σε ζητήματα προσβασιμότητας της από το κοινό. Ένας πρωθυπουργός αποδυναμωμένος, ανίκανος έστω να εκφράσει την δυσαρέσκεια του για την προκλητική διαμαρτυρία του τουρκικού Υπουργείου 'Αμυνας για τα θαλάσσια πάρκα που εξήγγειλε η κυβέρνηση σε Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τάσσεται, όπως άλλωστε έκανε και ως κυβέρνηση, υπέρ της συνέχισης και διατήρησης του διαλόγου, με σαφείς κόκκινες γραμμές στη βάση του διεθνούς δικαίου που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδας και την ειρήνη στην περιοχή, στη βάση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής με αρχή, μέση και τέλος. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε για πολλοστή φορά να κινηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη εγκαταλείποντας την άκρως επικίνδυνη για τη χώρα μας, υποχωρητική απέναντι στην Τουρκία, πολιτική της».

Ανδρουλάκης: Για εμάς η συνθήκη της Λωζάνης είναι γραμμένη σε πέτρα

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να σχολιάσει τη συνάντηση και τις δηλώσεις των κκ Ταγίπ Ερντογάν και Κυριάκου Μητσοτάκη στην 'Αγκυρα.

«Ο Ερντογάν συνέχισε σήμερα ακάθεκτος τις προκλήσεις του, επιβεβαιώνοντας ότι ο όποιος διάλογος πρέπει να γίνεται χωρίς αυταπάτες», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και τόνισε: «Για εμάς η συνθήκη της Λωζάννης είναι γραμμένη σε πέτρα και η μόνη πραγματικότητα στην Κύπρο είναι η κατοχή και βάρβαρη εισβολή του "Αττίλα". Γι' αυτό και η λύση πρέπει να δοθεί με σεβασμό στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ όσον αφορά στη Μονή της Χώρας, υποστήριξε πως «αργά ξύπνησε ο κ. Μητσοτάκης. Απ' το 2020 είναι διακηρυγμένες οι προθέσεις του Ερντογάν και για την Αγία Σοφία και για τη Μονή της Χώρας. Ήδη η επιστημονική κοινότητα υπογραμμίζει τις καταστροφικές επιπτώσεις της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί». Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη έπρεπε πολύ νωρίτερα να έχουμε κάνει διάβημα στην Ευρώπη και βέβαια σε όλα τα διεθνή fora για να προστατεύσουμε αυτά τα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΚΚΕ: Ο λαός να επαγρυπνεί, καμιά υποχώρηση από την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, απεμπλοκή από τα ευρωατλαντικά σχέδια

«Η σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, οι προηγούμενες συναντήσεις και οι συνομιλίες για την αποκαλούμενη "θετική ατζέντα", κινούνται στις επικίνδυνες ράγες του αποκαλούμενου "Οδικού Χάρτη" για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που αποφασίστηκε στη ΝΑΤΟϊκή Σύνοδο Κορυφής, τον Ιούλη του 2023 και υλοποιείται με τις σχετικές διαπραγματεύσεις υπό την εποπτεία του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Πρόκειται για εξελίξεις που δικαιολογημένα εντείνουν τις λαϊκές ανησυχίες για τις συνέπειες στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, γιατί, ανεξάρτητα από τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, που υιοθετούν ουσιαστικά και τα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου, ο πραγματικός στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η ενίσχυση της Νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, για να προωθηθούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων, σε συνθήκες κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή και όξυνσης του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού στα Βαλκάνια.

Μάλιστα, στις προκλήσεις της Τουρκίας ήρθαν να προστεθούν τις τελευταίες ημέρες κι άλλες - πάλι από "σύμμαχα" ΝΑΤΟϊκά κράτη - όπως η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία, αναδεικνύοντας τον επικίνδυνο χαρακτήρα του ΝΑΤΟ, που αποτελεί παράγοντα επιθετικότητας και αποσταθεροποίησης σε βάρος των λαών, όπου εναλλάσσονται τα παζάρια και οι επιθετικές ενέργειες».

«Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να καλλιεργήσει προσδοκίες και αβάσιμο εφησυχασμό, χρησιμοποιώντας την ψευδαίσθηση των "ήρεμων νερών", διαψεύστηκαν για ακόμα μια φορά. Στα τετελεσμένα και τις διεκδικήσεις της τουρκικής ηγεσίας έχουν προστεθεί οι νέες προκλητικές ενέργειες, όπως οι αντιδράσεις στην χωροθέτηση θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, οι νέες NAVTEX στην καρδιά του Αιγαίου, στο πλαίσιο του κατασκευάσματος περί "γκρίζων ζωνών" και του δόγματος της "Γαλάζιας Πατρίδας", αλλά και η επιμονή στις αναφορές για "τουρκική μειονότητα" στην Θράκη και η θέση των "δύο κρατών" στο Κυπριακό, που διαιωνίζει τις συνέπειες της 50χρονης κατοχής.

Η, δε, προσήλωση του κ. Μητσοτάκη στο να στηρίζει ακόμα και τώρα το κράτος κατακτητή του Ισραήλ στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, όχι μόνο επιτρέπει στον Ερντογάν να καπηλεύεται τον αγώνα των Παλαιστινίων, ενώ είναι κι αυτός επικεφαλής ενός κατοχικού κράτους, αλλά ουσιαστικά νομιμοποιεί την πολιτική της εισβολής, κατοχής και του εποικισμού που βιώνει και ο Κυπριακός λαός» αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Ο λαός να επαγρυπνεί, καμιά υποχώρηση από την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, απεμπλοκή της Ελλάδας από τα ευρωατλαντικά σχέδια, να δυναμώσει η κοινή πάλη του ελληνικού και του τουρκικού λαού, των λαών της περιοχής».

Ελληνική Λύση: Το εθνικό έγκλημα της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Άγκυρα ολοκληρώθηκε...

«Το εθνικό έγκλημα της επίσκεψης Μητσοτάκη στην 'Αγκυρα ολοκληρώθηκε με τον πρωθυπουργό να εκφράζει τη 'στεναχώρια' του για την βεβήλωση της Μονής της Χώρας, που όμως λησμονεί ότι δεν είναι 'άλλο ένα μνημείο' της UNESCO, αλλά 'κιβωτός' του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, όπως η Αγία Σοφία είναι η "καρδιά της Βασιλεύουσας"», τονίζει η Ελληνική Λύση.

Σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος, αναφέρεται: «Καταλαβαίνουμε ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν έχει την αίσθηση του καθήκοντος ώστε να 'στεναχωριέται' πραγματικά για την ιεροσυλία που διαπράττεται κατά του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας από τον βάρβαρο εισβολέα. Αυτή ακριβώς η έλλειψη αντίληψης των ευθυνών του τον κάνει να ανέχεται επικίνδυνες προσβολές, όπως η αναφορά Ερντογάν περί 'τουρκικής μειονότητας' και η υποτονική αντίδραση του πρωθυπουργού. Κατανοούμε πλήρως ότι ο Κ. Μητσοτάκης έχει λησμονήσει την Κύπρο σε αντίθεση με τον Ελληνικό λαό γι' αυτό και συζητά για τις εισβολές 'άλλων' μέσα στη φωλιά του Αττίλα. Διά τούτο κε. Μητσοτάκη στις 9 Ιουνίου θα εισπράξετε μεγάλη στεναχώρια από την ψήφο του ελληνικού λαού η οποία θα είναι συντριπτική εις βάρος σας».

Νέα Αριστερά:Ενημέρωση των αρχηγών από τον Μητσοτάκη για το πολιτικό και διπλωματικό πλαίσιο στο οποίο έχουν μπει η Ελλάδα και η Τουρκία

«Δεν γίναμε σοφότεροι μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών σε ότι αφορά στις διαφορετικές προσεγγίσεις τους. Στις δηλώσεις τους κυριάρχησαν τα διμερή ζητήματα της θετικής ατζέντας, τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Αναμένουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επιστροφή του στην Αθήνα να ενημερώσει τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης λεπτομερώς για τη διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά και ευρύτερα για το πολιτικό και διπλωματικό πλαίσιο στο οποίο έχουν μπει η Ελλάδα και η Τουρκία», σημειώνει.

