Ομοφοβική επίθεση στον Κασσελάκη: Προσήχθη ένας 13χρονος

Τι είπε ο Στέφανος Κασσελάκης για τον 13χρονο που του έκανε ομοφοβική επίθεση.

Στην προσαγωγή ενός 13χρονου παιδιού προχώρησαν οι Αρχές για την ομοφοβική φραστική επίθεση κατά του Στέφανου Κασσελάκη κατά τη διάρκεια ομιλίας του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον Βόλο.

Ο ανήλικος έχει αφεθεί ελεύθερος, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Στέφανος Κασσελάκης δεν ήθελε να προχωρήσει σε μήνυση ενώ ανέφερε ότι αν θέλει ο 13χρονος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του και να συζητήσουν.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της κεντρικής ομιλίας του Στέφανου Κασσελάκη στον Βόλο, κάποιος από μακριά τον αποκάλεσε «π...», με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά ψύχραιμος «Να είσαι καλά, έλα να το πεις εδώ», τονίζοντας ότι η ομοφοβία «είναι μέρος μίας Ελλάδας που πρέπει κάποια στιγμή να την ξεπεράσει».

