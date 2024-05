Κόσμος

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος για την συνάντηση

Πώς σχολιάζει ο τουρκικός Τύπος την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η διαφωνία Ερντογάν-Μητσοτάκη για τη Χαμάς σχολιάστηκε στις ιστοσελίδες των τουρκικών εφημερίδων, οι οποίες όμως δεν μετέφεραν κλίμα αντιπαλότητας μεταξύ των δύο ηγετών!

Αξίζει να σημειωθεί ότι την παραμονή της επίσκεψης Μητσοτάκη τα τουρκικά ΜΜΕ ξεχείλιζαν από άρωμα ειρήνης και φιλίας.

«Κλαδί ελιάς από τον πρόεδρο στην Ελλάδα… Θέλουμε αιώνια ειρήνη», έγραψε χαρακτηριστικά στο πρωτοσέλιδό της η εθνικιστική «Turkiye».

Κάλεσμα του προέδρου Ερντογάν στον Μητσοτάκη, που θα έρθει σήμερα στην Αγκυρα: «Ας κάνουμε βήματα πρωτοφανή στην Ιστορία», σημείωσε η «Sabah».

Η «Milliyet» αναφέρθηκε στη συνέντευξη Ερντογάν στην «Καθημερινή» γράφοντας «Στο χέρι μας είναι να γκρεμίσουμε τα τείχη», ενώ η «Hurriyet» διερωτάται αν «πρέπει να ελπίζουμε σε ειρήνη και ηρεμία στο Αιγαίο», απαντώντας καταφατικά. Κι αυτό επειδή «οι δύο ηγέτες, παρά τις διαφορές τους, θέλουν να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο».

