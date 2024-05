Κοινωνία

Νέα 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη

Τι ζητάει το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ που αποφάσισε νέα απεργία για την Τρίτη (14/05).

Την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ για αύριο Τρίτη 14 Μαΐου 2024, μετά από αίτημα της ΟΛΜΕ που ζητούσε να προκηρύξει νέα απεργία - αποχή από την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Η ΑΔΕΔΥ ανταποκρινόμενη αφού κατέθεσε εξώδικο στις 10 Μαΐου, προχώρησε στην προκήρυξη νέας απεργίας - αποχής από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία ξεκινά αύριο.

Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ

«Συνάδελφοι/ισσες,

μετά τη νέα δικαστική προσφυγή του ΥΠΑΙΘΑ ενάντια στον αγώνα της ΟΛΜΕ, το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζήτησε από την ΑΔΕΔΥ να προκηρύξει νέα απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Η ΑΔΕΔΥ αποδέχθηκε το αίτημα της ΟΛΜΕ και κατέθεσε το σχετικό εξώδικο στις 10.5.24. Ως εκ τούτου, η νέα απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση είναι σε νόμιμη ισχύ από την Τρίτη 14.5.24.

Για να συμμετέχουμε στην νέα απεργία αποχή υπογράφουμε την σχετική δήλωση (ακολουθεί στο τέλος του εγγράφου) και την καταθέτουμε στο πρωτόκολλο του σχολείου από την Τρίτη 14.5.24.

Υπενθυμίζουμε ότι είναι σε ισχύ και οι προκηρυγμένες στάσεις εργασίας από την ΟΛΜΕ.

Καλούμε όλες και όλους να συμμετέχουν μαζικά στον αγώνα κατά της ατομικής αξιολόγησης! Δεν τρομοκρατούμαστε από τις δικαστικές προσφυγές!

Με ενότητα και μαζικότητα θα νικήσουμε!»

ΟΛΜΕ: Τρίωρες στάσεις εργασίας

Με πανελλαδική τρίωρη στάση εργασίας, η οποία θα συμπίπτει χρονικά με τις ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων της ελληνικής Pisa στις 22 Μαΐου, εκφράζει την αντίθεσή της η ΟΛΜΕ, καλώντας τα μέλη της να μην λάβουν μέρος στις διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των εκπαιδευτικών, οι συγκεκριμένες εξετάσεις καλλιεργούν έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών, ενισχύουν την αποστήθιση, είναι ενάντιες στις παιδαγωγικές αρχές.

Επίσης, υποστηρίζεται ότι εντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες, μέσω της διοχέτευσης των πιο αδύναμων μαθητών σε σχολεία ‘υποβαθμισμένα’, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η αναβάθμιση της εκπαίδευσης στη χώρα μας.

