Ίδρυμα Μπιλ Γκέιτς: Παραιτείται η πρώην συζυγός του Μελίντα

Τι αναφέρει η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς στην ανάρτησή της σχετικά με την παραίτησή της από την θέση της συμπροέδρου.

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ανακοίνωσε σήμερα ότι παραιτήθηκε από συμπρόεδρος του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.

Σύμφωνα με την ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η τελευταία της ημέρα στο ίδρυμα θα είναι η 7η Ιουνίου.

Οι δισεκατομμυριούχοι Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, συνιδρυτές ενός από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς παγκοσμίως, υπέβαλαν αίτηση διαζυγίου το 2021, έπειτα από 27 χρόνια γάμου. Τότε είχαν δεσμευτεί ότι θα συνεχίσουν μαζί το φιλανθρωπικό έργο τους.

Το ίδρυμα είναι ένας από τους ισχυρότερους οργανισμούς παγκοσμίως όσον αφορά τη δημόσια υγεία. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει επενδύσει περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια για να φέρει μια επιχειρηματική προσέγγιση στην καταπολέμηση της φτώχειας και των ασθενειών.

