Άρης - Παναθηναϊκός: εύκολη νίκη για το τριφύλλι

"Σβηστά" επικράτησε εύκολα ο Παναθηναϊκός κόντα στον Άρη στο "Αλεξάνδρειο".

Χωρίς να… ανεβάσει ιδιαίτερα «στροφές» ο Παναθηναϊκός επικράτησε σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, για την 5η - και τελευταία- αγωνιστική του Top 6 της Basket League, επί του Αρη, με 80-68.

Παιχνίδι που είχε διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, καθώς δεν υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, με αμφότερες τις ομάδες να το χρησιμοποιούν περισσότερο ως προετοιμασία για τις αναμετρήσεις τους στην έναρξη των πλέι οφ του πρωταθλήματος, για την οποία οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν (με πλεονέκτημα έδρας), τον ΠΑΟΚ και οι «κιτρινόμαυροι» (με μειονέκτημα έδρας), τον Προμηθέα Πάτρας.

Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό στο παρκέ ήταν ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι (17 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 2 κοψίματα). Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το ματς, για τον Αρη -λειτουργώντας αποτελεσματικά όταν όλα είχαν, ουσιαστικά κριθεί- ο Σίλβιο Ντε Σόουζα (14 πόντοι, 12 ριμπάουντ, εκ των οποίων 6 επιθετικά).

Φανέλα υπογεγραμμένη από τους ίδιους έδωσαν, πριν από την έναρξη του αγώνα, οι καλαθοσφαιριστές του Αρη για τον φροντιστή του Παναθηναϊκού, Παρασκευά Δερμάνη, ο οποίος ταλαιπωρείται, το τελευταίο διάστημα, με την υγεία του. «Ευχόμαστε από καρδιάς να βγει νικητής!» ανέφεραν, με σχετική ανάρτησή τους, οι «κιτρινόμαυροι».

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 25-32, 43-53, 68-80

Με τον Σαμοντούροφ, δραστήριο, αμυντικά και επιθετικά, ο Παναθηναϊκός πήρε τα ηνία στο σκορ με το… καλησπέρα (1’ 0-4, 5’ 6-11). Με τον Μωραΐτη να εκτελεί από τα 6.75, οι «πράσινοι» ξέφυγαν ακόμη περισσότερο, με +6 στο 7’ (8-14) και με +7 (15-22) στο 13’.

Οι συνεχείς πόντοι του Σανόγκο επέτρεψαν στον Άρη να πλησιάσει στο τρίποντο (21-24) στο 16’, ο Παναθηναϊκός «απάντησε», εντούτοις, με επιμέρους 2-8 και ξέφυγε με +9 (23-32), ενάμισι λεπτό πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος.

Η εκτελεστική δεινότητα από τα 6.75 των Γκριγκόνις (2/2), Μωραΐτη (1/1) έστειλε τους φιλοξενούμενους στο +12 (23’ 29-41), οι Θεσσαλονικείς, όμως, δεν εγκατέλειψαν τη μάχη. Με σερί 12-5 μείωσαν στους 5 πόντους (41-46) στο 26’. Τροφοδοτώντας τον Μπαλτσερόφσκι στη ρακέτα, ο Παναθηναϊκός έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +10 (43-53).

Ο Άρης «ψαλίδισε» εκ νέου τη διαφορά στους 5 πόντους (31’ 48-53), ο Μπαλτσερόφσκι, συνεχίζοντας το… πάρτι του στη ρακέτα, έδωσε ξανά «αέρα» 12 πόντων (50-62) στον Παναθηναϊκό στο 33’ και ‘τελείωσε’ -επί της ουσίας- την νίκη για την ομάδα του.

Στο 38’ οι «πράσινοι» είχαν τη μεγαλύτερη διαφορά στο ματς, το +17 (63-80).

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Τσολάκος, Τηγάνης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Τολιόπουλος 7 (1), Μπλούμπεργκς 7 (2), Ντε Σόουζα 14, Χάρελ 5 (2), Γκάλινατ 13 (1), Σλαφτάκης 2, Σανόγκο 4, Τσαχτσίρας, Μποχωρίδης 3, Περσίδης, Καλόγηρος 3, Ριντ 10 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Μπαλτσερόφσκι 17, Σαμοντούροφ 6, Γκραντ 8 (1), Ναν 8 (1), Γκριγκόνις 10 (2), Βιλντόζα 3 (1), Μωραΐτης 9 (2), Παπαπέτρου 6, Λεσόρ 2, Μήτογλου 6, Μαντζούκας 5 (1).

