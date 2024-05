Αθλητικά

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: είχαν πάει για τρέξιμο και δέχτηκαν άγρια επίθεση

Τα θύματα φορούσαν μπλούζες με διακριτικά ομάδας και δέχτηκαν επίθεση από ομάδα 13 ατόμων.

Άγρια οπαδική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Σκάλας Μηχανιώνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessToday.gr δύο άτομα που απλώς έκαναν τζόκινγκ με μπλούζες με διακριτικά ομάδας δέχθηκαν επίθεση λίγο πριν τις 22.30, από ομάδα 13 ατόμων.

Οι δράστες τους έριξαν στο έδαφος και τους ξυλοκοπούσαν με μανία, ενώ φεύγοντας πήραν τις μπλούζες ως… λάφυρα της επίθεσης.

Τα δύο θύματα ηλικίας 37 και 40 ετών σε σοκ ενημέρωσαν την αστυνομία, ενώ στον έναν από τους δύο προκλήθηκαν τραύματα από χτυπήματα στο κεφάλι.

