“Σκορπιός”: Συνελήφθη ο μεγαλύτερος διακινητής μεταναστών στην Ευρώπη

Πώς κατάφεραν να τον εντοπίσουν μέσω του BBC. Που βρισκόταν ο μεγαλύτερος διακινητής μεταναστών στην Ευρώπη.

Ένας από τους πλέον καταζητούμενους διακινητές μεταναστών στην Ευρώπη, γνωστός με το προσωνύμιο «Σκορπιός», συνελήφθη χθες Κυριακή στο ιρακινό Κουρδιστάν ύστερα από τη δημοσιογραφική έρευνα του BBC που οδήγησε στον εντοπισμό του, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της ημιαυτόνομης περιφέρειας στο βόρειο Ιράκ.

«Ύστερα από ενδελεχή έρευνα και ανταλλαγή πληροφοριών (…) ο Σκορπιός εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 12 Μαΐου», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας. Ο «Σκορπιός» συνελήφθη στην πόλη Σουλεϊμανίγια κατ’ εντολή της Ιντερπόλ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας Σαλάμ Άμπντελ Χαλέκ. «Θα τον ανακρίνουμε και θα προβούμε στις δέουσες ενέργειες», συμπλήρωσε.

