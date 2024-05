Κοινωνία

Σαντορίνη: Σύσκεψη προληπτικού χαρακτήρα μετά την κατολίσθηση

Τι συμφωνήθηκε στην σύσκεψη, που είχε προληπτικό χαρακτήρα, σχετικά με τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην Σαντορίνη μετά την κατολίσθηση.

Σύσκεψη προληπτικού χαρακτήρα με αντικείμενο τις άμεσες παρεμβάσεις και αποτρεπτικές ενέργειες για κατολισθητικά φαινόμενα στη Σαντορίνη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό τον υπουργό, Βασίλη Κικίλια.

Οι φορείς συμφώνησαν στην εφαρμογή άμεσων προληπτικών παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης και της Θηρασιάς και εξασφαλίστηκαν κονδύλια για τη χρηματοδότηση σχετικής μελέτης και την υλοποίηση των πρώτων αναγκαίων μέτρων.

Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε η χρηματοδότηση προγραμματικής σύμβασης ύψους 300.000 ευρώ με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για έργα συντήρησης και πρώτης επέμβασης, καθώς και η έγκριση κονδυλίων 230.000 ευρώ για την εκπόνηση μελέτης από τον ΟΑΣΠ

Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν την πρόθεση να επανέλθουν με επικαιροποιημένες προτάσεις για τη σύνταξη σχετικών μελετών, την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δομικών παρεμβάσεων και εξασφάλιση των πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης για την ταχύτερη υλοποίησή τους.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, η προϊσταμένη τμήματος Δασικών Έργων και Υποδομών του ΥΠΕΝ Βερενίκη- Μαρία Λούκα, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Χατζημάρκος, ο πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) Ευθύμιος Λέκκας, ο δήμαρχος Σαντορίνης Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο αρχηγός Λιμενικού Σώματος Γεώργιος Αλεξανδράκης, ο γενικός επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Γεώργιος Μιχαλόπουλος, και ο προϊστάμενος Κλάδου Τάξης του αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ) Παναγιώτης Κολλίντζας.