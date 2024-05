Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα,Τρίτη 14 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Ιερομάρτυρος Θεράποντος επισκόπου Κύπρου

Μάρτυρος Ισιδώρου του εν Χίω (†251)

Λεοντίου πατριάρχου Ιεροσολύμων (†929)

Ακολούθου, Βαρβάρ1ου και Μαξίμου, Αλεξάνδρου του εν Κεντουκέλλαις

Αριστοτέλους και Λεάνδρου

Ηρακλείου, Θέλθα, Θεοδοσίου και Θεράποντος

Νεομαρτύρων Μάρκου του Κρητός (1643) και Ιωάννου του χρυσοχόου (†1802)

Οσίων Ισιδώρου σαλλού του Ρώσου και Νικήτα του Εγκλείστου

Σήμερα γιορτάζουν όσοι ονομάζονται: Αριστοτέλης, Τέλης, Θεράπων, Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος, Σιδέρης Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 06:15 και η δύση του θα γίνει στις 20:27 Η Σελήνη είναι 6.4 ημερών Βίοι Αγίων Ο άγιος Ισίδωρος, κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια και ήταν ναύτης του βασιλικού στόλου, στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου. Όταν η μοίρα του στόλου ήταν αγκυροβολημένη στη Χίο, καταγγέλθηκε στο Ναύαρχο Νουμέριο, ότι ο Ισίδωρος είναι χριστιανός. Αμέσως ο Ναύαρχος κάλεσε τον Ισίδωρο να εμφανισθεί μπροστά του, ελπίζοντας ότι θα αρνηθεί την καταγγελία. Έκπληκτος όμως άκουσε τον άγιο να ομολογεί με παρρησία την πίστη του στον Χριστό. Οργισμένος έδωσε εντολή να τον βασανίσουν σκληρά και να τον ρίξουν στη φυλακή. Όταν ο πατέρας του πληροφορήθηκε το γεγονός, έσπευσε να πάει στη Χίο με σκοπό να πείσει το για του να εγκαταλείψει το Χριστιανισμό και να επιστρέψει στην πατροπαράδοτη ειδωλολατρική θρησκεία. Μάταια όμως τον παρακαλούσε. Ο άγιος με περισσή ευγένεια και σεβασμό, του απαντούσε ότι δεν μπορούσε να αρνηθεί τον ένα και αληθινό Θεό, το Σωτήρα και Λυτρωτή του. Αγανακτισμένος ο πατέρας του τον καταράστηκε και παρότρυνε τον Νουμέριο να τον θανατώσει το συντομότερο δυνατό, διότι αποτελούσε μίασμα για την οικογένεια του και την αυτοκρατορία. Πράγματι ύστερα από πολλά βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε και έλαβε τη αμαράντινο στέφανο της δόξας. Ο άγιος Μάρκος, ήταν Κρητικός και έμενε στη Σμύρνη, όπου από μικρό παιδί εξισλαμίστηκε βίαια από τους Τούρκους. Αργότερα πήγε στην Κωνσταντινούπολη και μαθήτευσε κοντά στο σοφό και πολυμαθή διδάσκαλο, Μελέτιο Συρίγο. Επανήλθε στη Σμύρνη, όπου κήρυξε δημόσια το Χριστιανισμό. Για το λόγο αυτό συνελήφθη και αφού με σθένος αρνήθηκε να προδώσει την πίστη του, βασανίστηκε σκληρά και τέλος αποκεφαλίστηκε στις 14 Μαΐου 1643 στη Σμύρνη. Πηγή: ecclesia.gr