Κοινωνία

Ταύρος – Φωτιά σε διαμέρισμα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα των Εργατικών Κατοικιών στον Ταύρο. Σοκάρουν οι μαρτυρίες των γειτόνων.

-

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου των Εργατικών Κατοικιών στον Ταύρο.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και μέσα από το διαμέρισμα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 70χρονος ένοικος του σπιτιού, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με μαρτυρία γείτονα, ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στην ντουλάπα του σπιτιού του, όπου προσπάθησε να βρει καταφύγιο από τη φωτιά.

Όπως δήλωσε άλλος γείτονας, ο 70χρονος στο παρελθόν είχε ξαναβάλει φωτιά εξ αμελείας στο σπίτι του, λόγω των κεριών με τα οποία ζούσε. Ενδέχεται, σύμφωνα με τη μαρτυρία, να ζούσε χωρίς ρεύμα.

Ο ηλικιωμένος ζούσε με μία γυναίκα, η οποία είχε αποβιώσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βροχές, μπόρες και άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη

Εορτολόγιο - 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Αθήνα - Γάζα: Ολονύχτια αντιπολεμική διαμαρτυρία (εικόνες)