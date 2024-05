Υγεία - Περιβάλλον

Χολέρα “θερίζει” την Υεμένη

Προειδοποίησεις από τον ΟΗΕ για την υγειονομική κατάσταση που επικρατεί στην Υεμένη, όπου έχουν καταγραφεί δεκάδες χιλιάδες κρούσματα χολέρας.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε ανησυχία χθες Δευτέρα για την «ταχεία επιδείνωση» της επιδημίας χολέρας στην Υεμένη, όπου έχουν καταγραφεί πάνω από 40.000 ύποπτα κρούσματα από τον Οκτώβριο, κυρίως στους τομείς της χώρας τους οποίους ελέγχει το κίνημα ανταρτών Χούθι.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι για την ταχεία επιδείνωση της επιδημίας χολέρας. Έχουν αναφερθεί 40.000 ύποπτα κρούσματα και πάνω από 160 θάνατοι», αριθμοί «απότομα αυξημένοι» από τον περασμένο μήνα, υπογράμμισε ο Μάρτιν Γκρίφιθς, που έχει την εποπτεία του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Η πλειονότητα βρίσκεται σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι, όπου αναφέρονται εκατοντάδες νέα κρούσματα καθημερινά», συνέχισε.

Έχουν αναφερθεί 34.000 ύποπτα κρούσματα από τον Οκτώβριο στα τμήματα της χώρας υπό τον έλεγχο των Χούθι, υπερτριπλάσια απ’ ό,τι πριν από έναν μήνα (11.000 και 75 θάνατοι), καθώς και άλλες 6.000 περιπτώσεις στις ζώνες υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης (έναντι 3.200 πριν από έναν μήνα), διευκρίνισε το OCHA στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες θα χειροτερέψουν κι άλλο την κατάσταση», προειδοποίησε ο Μάρτιν Γκρίφιθς, διαβεβαιώνοντας πως ο ΟΗΕ και φορείς με τους οποίους συνεργάζονται λαμβάνουν «επείγοντα μέτρα» για να αμβλυνθεί η κατάσταση.

Όμως το σχέδιο αυτό «θα χρειαστεί επείγουσα χρηματοδότηση, αν θέλουμε να αποφύγουμε» τον κίνδυνο η επιδημία να γίνει «ανεξέλεγκτη», συνέχισε.

«Οι συνέπειες της απραξίας είναι οικείες. Ας μη λησμονούμε πως από το 2016 ως το 2021, περίπου 4.000 άνθρωποι στην Υεμένη, στην πλειονότητά τους παιδιά, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της χολέρας», πρόσθεσε.

Το σχέδιο ανθρωπιστικής δράσης του ΟΗΕ στην Υεμένη το 2024, κοστολογημένο στα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν έχει εξασφαλίσει παρά μόλις το 16% των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων ως αυτό το στάδιο.

