“The 2Night Show”: Ο Θανάσης Ευθυμιάδης για τη ζωή μακριά από τα “φώτα”

Για τον εναλλακτικό τρόπο ζωής του μίλησε ο ηθοποιός, που αποκάλυψε και το μυστικό του πώς βρήκε την αγάπη.

Στο «The 2Night Show» της Δευτέρας ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Θανάσης Ευθυμιάδης, ο οποίος μίλησε για την πορεία του στην υποκριτική, αλλά και για τη νέα του ζωή, δηλαδή την απομάκρυνσή του από τον χώρο του θεάματος και την πιο πνευματική ζωή.

«Το κομβικό σημείο δεν ήταν η Άννα αλλά τα παιδιά που ήρθαν με την Άννα . Είχε προηγηθεί ένα ταξίδι μου στο Άγιο Όρος, όταν κατάλαβα ότι όσα ζούσα στη showbiz δεν νου έδινε τη χαρά που μου είχε υποσχεθεί το σύστημα, όταν ξεκινούσα. Προσευχήθηκα να δω ποια είναι η δικιά μου σχέση με τη γυναίκα, με το ιερό θηλυκό, τι κάνω λάθος στη ζωή μου και τρώω χαστούκια στις σχέσεις μου.

Είχα αυτό που ήθελα, μ΄άρεσαν οι ωραίες και έξυπνες γυναίκες αλλά έτρωγα “ξύλο” δεν έβρισκα τη χαρά και έψαξα να βρω τι λάθος κάνω και εγώ» εξομολογήθηκε αρχικά.

Όσο για το πώς ελήφθη το νέο ξεκίνημα της ζωής του από τρίτους, απάντησε πως, «το περίμενα ότι θα με πουν γραφικό. Τα είπαν άνθρωποι πριν από εμένα που έκαναν το βήμα να μιλήσουν για κάτι διαφορετικό, την αγάπη, και έφαγαν και αυτοί bullying. Ο τρόπος ζωής μου είναι κάτι που ξεκίνησα έναν χρόνο πριν γίνω πατέρας. Δεν τρώω κρέας εδώ και 17 χρόνια. Όταν δεν έχω την ψυχική δύναμη να σκοτώσω ένα ζώο, δεν δικαιούμαι να το φάω.

Πριν πάρω μια σημαντική απόφαση για τη ζωή μου κάνω νηστεία και προσευχή. Αυτό έμαθα στο Άγιο Όρος. Η νηστεία όταν δεν φας 3-4 ημέρες εκεί καθαρίζουν τα πράγματα μέσα σου και ακούς την εσωτερική φωνή σου», ανέφερε.

Αναφορικά, τέλος με τα μέσα βιοπορισμού του, είπε ότι, «εγώ, που ήμουν θύμα του καταναλωτισμού που είχα 3 αυτοκίνητα και 4 μοτοσικλέτες εδώ και 18 χρόνια έχω το ίδιο μικρό αυτοκινητάκι.

Τα βιβλία είναι ένας τρόπος που βιοπορίζομαι, μία εκπομπή που έκανα στο Mega πριν από δύο χρόνια.

Στην τηλεόραση θα κάνω κάτι μόνο αν έχει να περάσει ένα ωραίο μήνυμα στους τηλεθεατές. Βλέπεις κωμωδίες; Φέρτε μου μία κωμωδία να συζητήσουμε. Μου φέρνουν μόνο δράματα με σκοτωμούς».

