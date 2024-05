Κόσμος

Γάζα: Χωρίς τέλος οι βομβαρδισμοί στη Λωρίδα

Ανθρωπιστική καταστροφή χωρίς τέλος στη Λωρίδα της Γάζας, με το Ισραήλ να επιχειρεί στην ισοπεδωμένη περιοχή και τους Παλαιστίνιους να μην έχουν καταφύγιο.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, ερειπωμένη έπειτα από επτά και πλέον μήνες πολέμου, καθώς παλαιστίνιοι άμαχοι φεύγουν για να σωθούν, ειδικά από τη Ράφα, όπου η απειλή ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων μεγεθύνεται.

Εν μέσω του πολέμου, ο οποίος διανύει την 221η ημέρα του κι έναυσμα του οποίου ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας που εξαπέλυσε ο στρατιωτικός βραχίονας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, οι Ισραηλινοί τίμησαν χθες την ημέρα μνήμης των πεσόντων —των στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους μαχόμενοι και των θυμάτων επιθέσεων— και, σήμερα, εορτάζουν την 76η επέτειο της ίδρυσης του κράτους τους.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, αυτόπτες μάρτυρες και ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου έκαναν λόγο για αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε διάφορους τομείς της Λωρίδας της Γάζας· η παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία καταμέτρησε τουλάχιστον οκτώ νεκρούς μόνο στον έναν από αυτούς, που είχε στόχο ακίνητο στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ (κεντρικά).

Βομβαρδίστηκαν επίσης, για ακόμη μια μέρα, τομείς της Ράφας (νότια), στην οποία είχαν καταφύγει κάπου 1,4 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες. Ωστόσο, μέρος τους —360.000 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερους υπολογισμούς του ΟΗΕ— πλέον εγκαταλείπει μαζικά την πόλη, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

Την 7η Μαΐου, ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε με άρματα μάχης στον ανατολικό τομέα της Ράφας και ταυτόχρονα μονάδες του κυρίευσαν το σημείο διέλευσης που συνδέει τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο με την αιγυπτιακή επικράτεια — την πύλη από την οποία εισερχόταν το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας μέχρι τότε. Παράλληλα, διέταξε τους αμάχους να φύγουν από μέρος της πόλης όπου επιχειρεί εναντίον των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Με τα πόδια, με αυτοκίνητα, με όποιο μέσο βρήκαν, κάτοικοι συνέχιζαν χθες να φεύγουν από τη Ράφα, αφού διέλυσαν τις σκηνές τους και μάζεψαν τα συνήθως λιγοστά υπάρχοντά τους.

Άλλοι κάτοικοι, που παραμένουν στη Ράφα, είναι απελπισμένοι. «Από το πρωί ψάχνω ψωμί για να φάνε τα παιδιά μου, μάταια. Τα παιδιά μου είναι στον δρόμο και δεν ξέρω που να τα πάω. Η Ράφα έχει μετατραπεί σε πόλη φάντασμα», είπε ο Μούσταφα Ντιμπ.

«Τα αρτοποιεία έχουν κλείσει, όλα τα καταστήματα έχουν κλείσει. Δεν έχουμε νερό, τρόφιμα, τίποτα», έλεγε άλλος κάτοικος, ο Άχμεντ ατ Ταουίλ.

«Αφανισμός»;

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, που πήρε την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας το 2007 και χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Για να εξαλειφθεί η Χαμάς, ο κ. Νετανιάχου χαρακτηρίζει απαραίτητη χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, που είναι κατ’ αυτόν το τελευταίο μεγάλο οχυρό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, αψηφώντας τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για τον άμαχο πληθυσμό.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, εναντιώνονται σε αυτή την επιχείρηση και αμερικανοί αξιωματούχοι αμφισβητούν τις τελευταίες ημέρες ακόμη και την ιδέα πως μπορεί να εξαλειφθεί εντελώς η Χαμάς.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ» προκειμένου να εξευρεθεί «καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ήττα της Χαμάς παντού στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της Ράφας», μάλλον, ώστε το Ισραήλ να μην εμπλακεί «σε εκστρατεία καταστολής εξέγερσης που δεν θα έχει τέλος», σημείωσε χθες ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Τζέικ Σάλιβαν.

Βομβαρδισμοί «παντού»

Μάχες μαίνονται ξανά εδώ και μέρες στην Τζαμπάλια και στην πόλη της Γάζας (βόρεια), όπου ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως η Χαμάς προσπαθούσε να ανασυντάξει «στρατιωτικές δυνατότητες».

Και εκεί, διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης αμάχων που εκδόθηκαν ανάγκασαν αμάχους να φύγουν, με τον ΟΗΕ να υπογραμμίζει πως «καμιά τοποθεσία δεν είναι ασφαλής στη Λωρίδα της Γάζας».

«Βολοδέρνουμε από τη μια τοποθεσία στην άλλη, αλλά οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται παντού», είπε ο Μαχμούντ αλ Μπαρς, που πήγε από την Τζαμπάλια στην πόλη της Γάζας, κατά το μεγαλύτερο μέρος της ισοπεδωμένη έπειτα από επτά και πλέον μήνες βομβαρδισμών και μαχών.

Την 7η Οκτωβρίου, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα. Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν κι οδηγήθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου παραμένουν 128, ωστόσο τουλάχιστον 36 από αυτούς εκτιμάται πως είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ διεξάγει έκτοτε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, που έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή και εξαιρετικά βαρύ απολογισμό θυμάτων, τουλάχιστον 35.091 νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Για τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο απολογισμός των θυμάτων στη Λωρίδα της Γάζας είναι περίπου 30.000 νεκροί, από τους οποίους «14.000» ήταν «μαχητές» και «πιθανόν περίπου 16.000» ήταν «άμαχοι», όπως δήλωσε σε πόντκαστ.

Οι ΗΠΑ δεν βλέπουν «γενοκτονία»

Αντιμέτωπη με το συνεχιζόμενο κύμα διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων σε πανεπιστημιουπόλεις, η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε πως δεν θεωρεί ότι το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά καλεί να «γίνουν περισσότερα για να εξασφαλιστεί η προστασία των αμάχων».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, το υγειονομικό σύστημα στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται στο χείλος της «κατάρρευσης» εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων για τις γεννήτριες των νοσοκομείων και για τα ασθενοφόρα.

Οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν παραλύσει αφότου ο ισραηλινός στρατός κυρίευσε τη διέλευση στη Ράφα.

Αλλοδαπό μέλος της DSS, της υπηρεσίας ασφαλείας του ΟΗΕ, σκοτώθηκε όταν όχημα στο οποίο επέβαινε έγινε στόχος πυρών καθώς μετέβαινε σε νοσοκομείο. Πρόκειται για τον πρώτο αλλοδαπό εργαζόμενο του οργανισμού που σκοτώνεται από την 7η Οκτωβρίου στον θύλακο. Ο ΟΗΕ λέει πως έχουν χάσει τη ζωή τους κάπου 200 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες του, αλλά ως χθες ήταν όλοι Παλαιστίνιοι.

