Ρωσία: εκτροχιασμός τρένου από επίθεση ουκρανικών drones (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για ουκρανικό χτύπημα που προκάλεσε τον εκτροχιασμό πολλών βαγονιών της αμαξοστοιχίας.

Βαγόνια συρμού μεταφοράς εμπορευμάτων εκτροχιάστηκαν στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ της νότιας Ρωσίας εξαιτίας «εξωτερικής παρέμβασης», μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων νωρίς το πρωί, επικαλούμενα τον ρωσικό οργανισμό σιδηροδρόμων, αφήνοντας να εννοηθεί πως πιθανόν επρόκειτο για ουκρανική επιχείρηση δολιοφθοράς.

«Εξαιτίας επέμβασης μη εξουσιοδοτημένων προσώπων», βαγόνια συρμού μεταφοράς εμπορευμάτων «εκτροχιάστηκαν στον σταθμό Κατλούμπαν (...) στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ», ανέφεραν τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA, όπως και η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Ιζβέστια.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί» και η κίνηση των συρμών στην περιοχή του σταθμού «έχει ανασταλεί», διευκρίνισε το RIA.

Drones attacked a freight train at night near the Kotluban ???? station.

9 carriages derailed. Two wagons containing fuel caught fire. According to preliminary data, one tank exploded. After this, a fuel spill occurred and the grass caught fire. pic.twitter.com/7gJAzNihM6