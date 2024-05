Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Κυριακή Γρίβα: “Η μητέρα της είναι στο ψυχιατρείο και ο δολοφόνος της προστατεύεται”

Σε τραγική κατάσταση είναι η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, ενώ η δικηγόρος της καταγγέλλει εκ νέου ευνοϊκή μεταχείριση του δράστη της γυναικοκτονίας της.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η δικηγόρος της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, Έλενα Τζούλη, λίγο αφού η πρώτη εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική.

Η νομικός περιέγραψε πως, η εντολέας της την κάλεσε και της είπε πως, μετά το μνημόσυνο της Κυριακής, θα βάλει τέλος στη ζωή της «αθόρυβα» και τότε η ίδια κάλεσε τον ψυχίατρο και εκείνος έκρινε πως η μητέρα της Κυριακής, έχρηζε νοσηλείας.

«Μίλησα μαζί της και μου είπε ότι, επειδή μου το ζητάς και για την κόρη μου, να μπω, αλλά δεν μπορώ να σου εγγυηθώ τι θα κάνω μετά. Προσπάθησα μέσω της θρησκείας να την απαλύνω, λέγοντάς της ότι, η θρησκεία δεν δέχεται την αυτοχειρία και δεν θα συναντήσεις ποτέ την ψυχούλα της κόρης σου», είπε η Έλενα Τζούλη και σημείωσε ότι, «ο υπουργός Υγείας παρενέβη για να παρακαμφθούν οι διαδικασίες και να εισαχθεί στο δημόσιο νοσοκομείο».

Η δικηγόρος τόνισε ότι, η μητέρα της νεαρής, βλέπει συνέχεια τα βίντεο με τη γυναικοκτονία του παιδιού της και φωνάζει «Τρέξε, τρέξε» σαν να πρόκειται να αλλάξει κάτι.

«Έχουν περάσει 40 μέρες και δεν έχει γίνει ΤΙ-ΠΟΤ-Α», είπε η Έλενα Τζούλη, κάνοντας γνωστό πως, «αρνήθηκαν να μας δώσουν το πόρισμα της ΕΔΕ για τους αστυνομικούς».

Στον αντίποδα, ο δράστης της γυναικοκτονίας «είναι κρατούμενος στο ψυχιατρείο του Κορυδαλλού, σε ευνοϊκές συνθήκες, ενώ οι ψυχίατροι αποφάνθηκαν ότι δεν χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας.

Ακόμα δεν έχει επιτραπεί η είσοδος στον πραγματογνώμονα, για να τον εξετάσει. Εδόθη ο χρόνος στον δράστη, να τον δει κατ’ιδίαν και να τον «δασκαλάψει».

«Αύριο το πρωί θα ζητηθεί η παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Τέλος τα παιχνίδια», κατέληξε η Έλενα Τζούλη.

