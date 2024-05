Πολιτική

Μητσοτάκης - Ερντογάν: οι συμφωνίες, η “ήπια” κόντρα και τα “ήρεμα νερά”

Ικανοποίηση στην Αθήνα για την προσήλωση και του Τούρκου Προέδρου στο ελληνικό πρόταγμα για “νηνεμία” στο Αιγαίο. Οι "κοινοί τόποι", οι διαφωνίες και τα επόμενα ραντεβού.

Προσηλωμένοι στην προώθηση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης μέσω της επέκτασης της περιόδου των ήρεμων νερών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο εμφανίστηκαν χθες στην Άγκυρα Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρά τις δεδομένες διαφωνίες Ελλάδος και Τουρκίας τόσο σε διμερή, όσο και σε περιφερειακά ζητήματα. Ακόμη και το debate των δύο ηγετών για το Μεσανατολικό ήταν ελεγχόμενης έντασης και πρόδιδε την αμοιβαία βούληση να μην δυναμιτιστούν οι διμερείς σχέσεις, όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην Άγκυρα, Σπύρος Μουρελάτος, τονίζοντας ότι το επόμενο ραντεβού των φύο ηγετών θα γίνει στην Νέα Υόρκη, τον Σεπτέμβριο.

«Κοντρα» ανάμεσα στους δύο ηγέτες υπήρξε σχετικά με τον ρόλο της Χαμάς, την Μονή της Χώρας και την μειονότητα στη Θράκη.

Μάλιστα, η διαφωνία των δύο ηγετών για την Χαμάς και η αποκάλυψη του Ερντογάν ότι 1.000 μέλη της Οργάνωσης νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Τουρκίας κυριάρχησαν στις αναφορές του τουρκικού Τύπου για την συνάντηση στην Άγκυρα.

Κυβερνητικές πηγές ενημέρωναν μετά το πέρας της συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που διήρκεσε συνολικά περισσότερο από μιάμιση ώρα μαζί με τις διευρυμένες επαφές ότι συζητήθηκαν θέματα διμερούς και διεθνούς ατζέντας, όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και στην Ουκρανία.

Τα ίδια πρόσωπα σημείωναν, μάλιστα, ότι η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η επόμενη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος - Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα περί το τέλος του έτους. Επίσης, συμφωνήθηκε να επαναληφθούν οι ελληνοτουρκικές συναντήσεις επί τη βάση των τριών αξόνων, που είχαν συμφωνηθεί κατά τη συνάντησή τους στο Βίλνιους, ήτοι πολιτικός διάλογος, θετική ατζέντα και Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Στην Κοινή Δήλωση που εξεδόθη μετά από την συνάντηση επισημαίνεται ότι το θετικό κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών, συμβάλλει με σημαντικό τρόπο στην ενίσχυση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Τα αποτελέσματα του 5ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην Αθήνα αλλά και την πρόοδο που έχει καταγραφεί έκτοτε στις διμερείς συναντήσεις για τον Πολιτικό Διάλογο, τη «θετική» ατζέντα και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που έχουν μεσολαβήσει υπό την καθοδήγηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών, είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντηση στην Άγκυρα», όπως αναφέρεται στην Κοινή Δήλωση, που εξεδόθη μετά το ραντεβού κορυφής.

Στην ίδια δήλωση επισημαίνεται ότι οι δύο ηγέτες καλωσόρισαν την πρόοδο, που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της «θετικής» ατζέντας, αλλά τα μέτρα αμοιβαίου συμφέροντος, που έχουν ληφθεί σε διάφορους τομείς. Μάλιστα υπογράμμισαν τη σημασία της αναβάθμισης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας ως κεντρική πτυχή των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ενώ όπως αναφέρεται οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να κάνουν μία ανασκόπηση των περιφερειακών και διεθνών ζητημάτων και επαναβεβαίωσαν ότι το θετικό κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών συμβάλλει με σημαντικό τρόπο στην ενίσχυση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος στην κοινή δήλωση αναφέρεται ότι οι κκ. Μητσοτάκης και Ερντογάν εξουσιοδότησαν τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών να προετοιμάσουν το έδαφος για τα επόμενα ελληνοτουρκικά ραντεβού εντός του συμφωνημένου πλαισίου.

