Life

“The 2Night Show” - Modern Cinderella: Η μητρότητα και τα social media (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νεαρή influencer βρέθηκε στο “The 2Night Show” της Δευτέρας και μίλησε για όλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

-

Στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μίλησε στο «The 2Night Show» της Δευτέρας η νεαρή influencer, Modern Cinderella, για το πώς κατάφερε να ξεχωρίσει στα social media, τη μητρότητα, τη σχέση με τον πρώην και πατέρα του παιδιού της και την κάθοδό της στην Αθήνα.

Η νεαρή γυναίκα περιέγραψε πως, ενώ δούλευε σέρβις στο χωριό της, ξεκίνησε να δουλεύει ως μοντέλο ρούχων και «ανέβαζε» τις φωτογραφίες στο λογαριασμό της, κατακτώντας πολλούς ακολούθους.

«Όταν είχα κάνει το πρώτο μου τατουάζ μου είχε δώσει εκείνος ο άνθρωπος που είχε την εταιρία ένα φόρεμα που έμοιαζε αυτό της σταχτοπούτας, της cinderellas και μου λέει μου την θυμίζεις πάρα πολύ αλλά είσαι και πιο αλητάκι με τα τατουάζ είσαι πιο μοντέρνα και απλά το έβαλα έτσι και έπιασε πάρα πολύ», είπε για το ψευδώνυμο με το οποίο έγινε influencer.

Η Modern Cinderella αποκάλυψε πως ήθελε από πολύ νωρίς να αποκτήσει παιδί και το έκανε παρά το ότι είχε τελειώσει η σχέση της με τον τράπερ Ricta. «Είχαμε χωρίσει γύρω στους 6 μήνες αφού γέννησα. Δεν θέλαμε να υπάρχουν εντάσεις, να τσακωνόμαστε μπροστά στο παιδί, οπότε είναι πιο σημαντικό να είμαστε καλά χωριστά, γι' αυτό είχαμε αποφασίσει να χωρίσουμε.

Έχουμε ωριμάσει πάρα πολύ, μετά από εκείνη την απόφαση ήταν όλα πολύ διαφορετικά. Εγώ επειδή έχω για πρότυπο τη μαμά μου που η μαμά μου με μεγάλωσε μόνη της και είδα πως είναι να προσπαθεί να σου παρέχει τα πάντα, σε μικρή ηλικία και η μαμά μου, δεν με φόβισε το να γίνω μαμά. Είχα πει ότι εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν τη μαμά μου. Θα ήθελα να έχει αδερφάκι κάποια στιγμή ο γιος μου».

Μιλώντας για τον ερχομό της στην Αθήνα, είπε ότι, αρχικά ήταν πολύ δύσκολο, καθώς ήρθε με το μωρό της και χωρίς καμία βοήθεια. «Έπαιρνα το παιδί παντού μαζί μου αλλά από ένα σημείο και μετά ο μικρός ψιλογκρίνιαζε και δεν ήθελα να τον φέρνω σε αυτή την κατάσταση οπότε έψαξα πολύ να βρω μια νταντά να με βοηθάει».

Είπε επιπλέον πως, ο πατέρας του μωρού της είναι «εξαιρετικός» μαζί του, όμως η δουλειά του δεν του επιτρέπει να είναι συνεχώς κοντά του.

«Δεν ξέρω μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να τα ξαναβρούμε. Εγώ το πιστεύω. Ήμασταν μικροί και η απόφαση τότε να χωρίσουμε ήταν σωστή. Τώρα έχουμε ωριμάσει, έχουμε δει την καθημερινότητα με το παιδί γιατί μπορεί να μένουμε σε διαφορετικά σπίτι αλλά είμαστε οικογένεια οπότε... Το θέλω», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία - Κυριακή Γρίβα: “Η μητέρα της είναι στο ψυχιατρείο και ο δολοφόνος της προστατεύεται”

“Σκορπιός”: Συνελήφθη ο μεγαλύτερος διακινητής μεταναστών στην Ευρώπη

Ρίτα Χέιγουορθ: Η μυθική “Τζίλντα” και η τραγωδία του sex symbol