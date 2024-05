Παράξενα

Ιταλία: Θα μετέφεραν ναρκωτικά με τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρέθηκε στην κατοχή των μελών του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

-

Στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών που επρόκειτο να χρησιμοποιήσει μέχρι και τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο για τις παράνομες δραστηριότητες του, προχώρησε η αστυνομία του Τορίνο στην Ιταλία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤnews, η εισαγγελία του Τορίνο εντόπισε και εξάρθρωσε το δίκτυο διακινητών ναρκωτικών, το οποίο σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο ήλεγχαν δυο αδέλφια αλβανικής καταγωγής.

Από τις έρευνες των αρχών αποκαλύφθηκε ότι οι κακοποιοί χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με διπλό πάτωμα, προερχόμενα από την Ολλανδία, την Γαλλία και την Ισπανία, στα οποία έκρυβαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που είχαν σταλεί από την κεντρική Αμερική.

Συνολικά, κατασχέθηκαν 204 κιλά χασίς, κοκαΐνης και μαριχουάνας. Οι Ιταλοί εισαγγελείς ονόμασαν την όλη έρευνα «Car Wash», διότι οι έμποροι ναρκωτικών καλύπτονταν πίσω από «νόμιμες δραστηριότητες βιτρίνας», κυρίως επιχειρήσεις πλυντηρίων αυτοκινήτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία - Κυριακή Γρίβα: “Η μητέρα της είναι στο ψυχιατρείο και ο δολοφόνος της προστατεύεται”

“Σκορπιός”: Συνελήφθη ο μεγαλύτερος διακινητής μεταναστών στην Ευρώπη

Ταύρος – Φωτιά σε διαμέρισμα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας